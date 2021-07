“Luis Miguel: la serie”: Aracely Arámbula revela el motivo por el cual no apareció en la serie | Fuente: Instagram

La actriz mexicana Aracely Arámbula reveló el motivo por el cual no apareció en la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie”, la biopic de Netflix que retrata la vida de su expareja, el llamado ‘Sol de México’.

En una entrevista con un medio mexicano la también cantante explicó que prefirió no aparecer en la producción porque “la historia iba a ser contada por otras personas” y que los representantes de la serie no fueron claros al explicar cuál sería el enfoque de su historia.

“No permitimos que mi imagen apareciera (en la serie), y sentamos un presente de que no se puede hacer, de que tu imagen no la pueden utilizar, aunque le pongan otro nombre, porque se iba a notar perfectamente lo que todo mundo sabe, la mujer, los hijos, ya sabes”, aseguró Aracely Arámbula. “Yo no quería salir ahí porque la historia iba a ser contada por otras personas, los escritores, no tengo nada contra ellos, pero no saben lo que vivimos en realidad él (Luis Miguel) y yo”.

“Si a mí los de la serie me hubieran hablado y me hubieran dicho las cosas como tenían que ser, pues adelante, pero como no lo hicieron y además querían hacerlo sin tomar en cuenta a mis hijos, y dije: ‘por supuesto que no’, porque ellos son menores de edad y yo soy la mamá”, agregó.

Aracely Arámbula planea contarlo todo

La actriz también mencionó que le gustaría dar a conocer la historia detrás de su relación con el cantante Luis Miguel, por ello, planea escribir un libro para retratar sus memorias y contar toda la verdad.

“Todavía está en planes, pero los primeros que van a saber sobre estas memorias son mis hijos, que ya conocen algunas pinceladas, porque es una historia muy hermosa. Ellos ya han visto la presentación que hizo su papá donde dice: ‘Es niño y se llamará Miguel’, o la foto donde está en mi vientre Daniel, porque es una belleza”, comentó la actriz mexicana.

“En la vida, todo tiene que ser tomado de la manera más amable y amigable, siempre hay un tiempo de meditación para sacar lo mejor de cada uno, porque para mí la familia es lo más importante y por ello, jamás afectaría a mis hijos.

Para finalizar, Aracely Arámbula aseguró a la prensa que no sería capaz de hablar algo negativo sobre Luis Miguel porque es el padre de sus hijos.

“Cuando ustedes (la prensa) me preguntan sobre el papá de mis hijos, yo jamás les voy a hablar algo negativo, porque viví una historia muy hermosa y gracias a eso tengo a mis dos hijos”, aseguró.

