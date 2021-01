Aracely Arámbula podría aparecer en la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie". | Fuente: Pinterest

Desde que se reveló que la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, se tejió la posibilidad que la continuación podría contar detalles amorosos del cantante mexicano como la relación que tuvo con Aracely Arámbula, la madre de sus dos hijos.

Si bien la reconocida actriz reveló que no quería formar parte de la producción ni que utilicen los nombres de sus hijos, sin embargo, parece que habría cambiado de opinión. De acuerdo con su abogado, el doctor Guillermo Pous, explicó que Arámbula “le pidió que interfiriera y tuve algunas pláticas con la productora”.

Es así que aseguró que, si Netflix desea que la protagonista de “La Doña” forme parte de la segunda temporada, tendrá que haber negociaciones:

“Se hizo el planteamiento de 'si lo buscan es que, efectivamente, por la necesidad el guion, aparezca la señora Arámbula, entonces negociemos la autorización del uso de su imagen; lo que, absolutamente, normal y justo. Porque, además, es una pieza fundamental para esta narrativa", continuó el abogado.

Guilermo Pous representa a Aracely Arámbula en las negociaciones con la producción de la serie de Luis Miguel, ¡estas son sus condiciones! #Ventaneando25Años 📺



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/NWXRvYVlrW — Ventaneando (@VentaneandoUno) January 14, 2021

Una de las condiciones que exige la defensa es que el contenido sea supervisado y cómo va a ser la manera en la que se va a contar ya que, para que la historia sea totalmente cierta, se debe conocer ambas partes.

"Como la misma señora Arámbula lo dijo, es una historia tan linda y tan bella que no tiene desperdicio contarse tal cuál fue para que no se convierta en una ficción", explicó. "Que sea ella quien aporte a la información o en conjunto con los investigadores para que lo que se cuente no sea ficción, sea realidad".

Es así que Guillermo Pous considera que lo que busca su representada es proteger a sus hijos y dejó abierta la posibilidad de que “sea ella misma quien se interprete en el papel de Aracely Arámbula en esta serie biográfica".

"Está abierta a prestarse en la participación del uso de su imagen en la bioserie, siempre y cuando sean en los términos que profesionalmente le convengan", concluyó.

