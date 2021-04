Aracely Arámbula piensa demandar a Luis Miguel por no cumplir con sus obligaciones de padre. | Fuente: Composición

A pesar en pleno auge por el estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, toda esta fama se está viendo opacada por la vida personal del cantante ya que su expareja, Aracely Arámbula, está pensando en demandarlo por no pagar la pensión de sus hijos desde el 2019.

En una entrevista con el ‘Ventaneando’, Guillermo Pous, abogado de la actriz mexicana, reveló que el intérprete de “Tengo todo excepto a ti” no está cumpliendo con su obligación como padre.

"Es bien sabido que desde finales de 2019 y principios de 2020, la señora Aracely Arámbula se hace cargo por completo de los gastos que se ocasionan para todas las actividades de sus hijos”, explicó el profesional.

Además, agregó que, pese que Luis Miguel tiene conocimiento de la ley de sus obligaciones, no se ha hecho cargo de la manutención: "Nosotros tenemos contacto con el señor a través del licenciado Heredia -su abogado-. Por ello, no se tiene una verdad absoluta sobre la negativa, si no se entera o lo omite”, agregó.

Asimismo, el abogado de Aracely Arámbula comunicó que, por el momento, la actriz está haciendo uso de sus ahorros para solventar los gastos de sus hijos ya que, por la pandemia, han pasado momentos de crisis.

Su razón para no aparecer en "Luis Miguel 2"

A pesar de que hace un par de meses Aracely Arámbula estuvo en conversaciones con Netflix para formar parte de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, la actriz mexicana reveló que no se llegó a ningún acuerdo, por ende, su imagen ni la de sus hijos podrá ser utilizada.

Por medio de un comunicado de prensa, la protagonista de “La Doña” aclaró por qué pidió que no se le nombre ni la interpreten en esta producción que encarna la biografía del padre de sus hijos:

“Nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficcionada en la serie Luis Miguel. Mi posición fue clara y contundente al hacer valer un derecho que en exclusiva me corresponde y defendí de manera firme”, se lee al inicio del mensaje.

Por ese motivo, Aracely Arámbula confesó que tiene derecho a mantener su vida personal en privado, así como lo ha venido haciendo durante toda su trayectoria: “Cuidar mi imagen no ha sido sencilla ya que vivimos de lo que forjamos como resultado de nuestro trabajo”, agregó.

