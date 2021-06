“Luis Miguel, la serie”: Michelle Salas denunció a la serie por “irrespetuosa y desafortunada” | Fuente: Instagram

“Luis Miguel, la serie” sigue envuelta en la polémica. En esta oportunidad, la hija de ‘El Sol de México’, Michelle Salas, se ha pronunciado sobre la manera cómo se ha contado su historia y la de su padre en esta segunda temporada.

La influencer y modelo mexicana rompió el silencio y, por medio de sus cuenta de Instagram escribió que si bien se considera una persona que se ha mantenido al margen de muchas situaciones, la propuesta de Netflix le parece “irrespetuosa”.

"Muchos saben que nunca he sido una persona a la que le gusta aclarar rumores. Siempre me he mantenido al margen de escándalos y opiniones aunque se traten de mí, porque a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor para mi salud mental y para cuidar a los que me rodean”, escribió Michelle Salas en sus stories, “Desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado expuesta al ojo público y he vivido rodeada de comentarios, críticas, comparaciones e inventos, por mencionar algunas cosas. Y sí, aunque ya estoy acostumbrada, confieso, que es algo que a veces me cuesta trabajo"

Pronunciamiento de Michelle Salas sobre "Luis Miguel, la serie" | Fuente: Michelle Salas / Instagram

Michelle Salas, de 31 años, compartió con sus seguidores que se vio en la obligación de escribir el pronunciamiento porque "Luis Miguel, la serie" la impacta en su vida personal, su familia, infancia e intimidad.

"Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad", puntualiza.

De esa manera, la hija de Luis Miguel apunta sus críticas contra la serie a la que denunció por utilizar su imagen, nombre y vida personal sin su consentimiento ya que en ningún momento fue consultada.

“No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de ésta y además la distorsionen a su conveniencia (...) Gracias infinitas por su apoyo incondicional y por animarme a abrirme un poco más de lo que pienso y siento con ustedes. Paso la página de este tema sintiéndome un poco mejor de haberlo hablado".





