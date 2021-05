El actor argentino César Santa Ana interpreta a Alex McCluskey, mánager de Luis Miguel en la serie de Netflix. | Fuente: Netflix

Después del estreno del séptimo capítulo de “Luis Miguel, la serie” en Netflix, Matías, hijo de Alex McCluskey, comentó que está inconforme con la forma en la que mostraron a su padre, ya que deshonraron su memoria y no mostraron verdaderamente cómo era.

"Evidentemente, está totalmente desdibujada lo que fue la función de mi padre Alex en la vida de Luis Miguel, por lo cual esto me lleva a decir que todo esto que sucedió en el séptimo capítulo de la segunda temporada no tiene nada que ver con la realidad. Han puesto a mi padre en un lugar... realmente han deshonrado la memoria de la familia de esta forma y lo han puesto en un lugar muy incómodo a mi viejo", señaló.

Si bien se mostró indignado de cómo presentaron a Alex McCluskey, Matías recalcó que destaca el trabajo de César Santa Ana, actor que lo interpreta en “Luis Miguel, la serie”, pero reiteró que no se asemeja a la verdad.

Asimismo, recalcó en la entrevista al programa mexicano “De primera mano” que en la producción muestran a su padre diciendo groserías, fumando y tomando bebidas alcohólicas por lo que negó que McCluskey haya sido así en vida.

“Mi padre no era mal hablado, jamás dijo un insulto en su vida, nunca fumó, nunca tomó alcohol, ¿por qué lo ha retratado así? ¿Por qué lo han personificado así? No lo entiendo", dijo indignado.

Matías McCluskey trabajó con Luis Miguel

Después de que falleció Hugo López, Matías revela que Luis Miguel le pidió que trabajara con él en la empresa, pero luego de la muerte del mánager, ingresó gente “muy indigna” y en la serie tienen otros nombres.

"Cuando Hugo muere, Luis Miguel me manda a manejar toda la parte artística de Sudamérica, de hecho, hicimos la gira más larga que se recuerde de un artista en aquellos momentos. Quedó un bache grande dentro de Aries, no de Publishow, y entró gente muy molesta, muy indigna diría yo, que obviamente están personificados en nombres y apellidos que no tiene nada que ver con la realidad", dijo.

En 1994, los McCluskey terminaron su relación laboral con Luis Miguel, porque otras personas ingresaron a su staff. "El vínculo que tuvimos hasta casi el último mes de nuestra gestión, que fue diciembre de 1994, aparecieron ciertos temas que hicieron después nuestra continuidad imposible, porque esta gente empezó a hablar disparates y hablar cosas muy feas de papá y mías, en donde nos atacaban por todos lados, poniéndonos rótulos de lo que no éramos”, comentó.

Por ese motivo, Alex McCluskey interpuso una demanda a la empresa donde se probó que él tenía razón: “La justicia determinó que tenía razón de todo lo que mi padre hablaba y reclamaba (...) así fue como terminó nuestra relación, dio la media vuelta. Nos despedimos en un show con la promesa de él hacia mi padre diciendo que en el 95 iba a tomar un año sabático y que iba a resolver cómo íbamos a seguir. No hubo ningún insulto ni despido", concluyó.

