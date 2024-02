Luis Miguel saludó a sus fanáticos peruanos en las afueras del Estadio Nacional [VIDEO]

¡Espectacular Cierre en Perú!



El último fin de semana, Luis Miguel ofreció dos grandes conciertos en Lima y sorprendió a más de un fanático. Su espectáculo de luces, acústica, bailes y sus canciones inolvidables hicieron que el evento, auspiciado por Radio Corazón, sea uno de los más exitosos en lo que va del año.

Si bien el cantante es considerado un divo y conocido por solo cumplir con sus compromisos, en Perú ocurrió todo lo contario. Por medio de las redes sociales, los asistentes al show del Sol de México grabaron el momento en el que, en las afueras del Estadio Nacional, el intérprete de Hasta que me olvides salió a despedirse y agradecer a sus fanáticos.

"Gracias Micky por esos detalles para tus fans... y es que no sabes lo que tú nos hace sentir", se lee en el mensaje de X en referencia a uno de sus exitosos temas. "No necesitas más, ya lo ganaste todo y diste un gran show en Lima", "Podrán decir mil cosas sobre ti, pero lo que estuvimos en el concierto, sabemos lo talentoso y gran persona que eres", fueron algunos mensajes.

Luis Miguel tomó la mano de sus fans y se mostró sonriente con todos.

¿Qué canciones interpretó Luis Miguel en sus conciertos?

1. Será que no me amas

2. Amor, amor, amor

3. Suave

4. Culpable o no

5. Te necesito

6. Hasta que me olvides

7. Dame

8. Por debajo de la mesa / No sé tú

9. Como yo te amé / Solamente una vez / Somos novios / Todo y nada / Nosotros

10. Sonríe (Charlie Chaplin cover) (Dueto con Michael Jackson)

11. Come Fly With Me

12. Un hombre busca una mujer / Cuestión de piel / Oro de ley

13. Fría como el viento / Tengo todo excepto a ti / Entrégate

14. La fiesta del mariachi

15. La Bikina

16. La media vuelta

17. No me puedes dejar así / Palabra de honor / La incondicional

18. Te propongo esta noche

19. Ahora te puedes marchar / La chica del bikini azul / Isabel / Cuando calienta el sol

¿Qué solicitó Luis Miguel para su concierto en Lima?

Luis Miguel pasó el fin de semana en Lima para cumplir con dos conciertos que fueron programados para el 24 y 25 de febrero en el Estadio Nacional. Durante su visita, solicitó 4 SUV blindadas y 6 escoltas en moto para garantizar su seguridad.

En cuanto a su estadía, se confirmó que fue en un hotel cinco estrellas.En su camarín, solicitó doce toallas negras y doce blancas de alta calidad, así como velas de vainilla para crear un ambiente acogedor. Sumado a ello, en su rider gastronómico se incluyó varios elementos específicos. Entre ellos, agua Fiji, bebidas rehidratantes de coco, y una variedad de frutas orgánicas como uvas verdes, manzanas rojas y cherries.

También quesos artesanales, almendras y nueces para disfrutar durante su estancia. Además, pidió té de manzanilla y kión para complementar. No faltó el tequila Clase Azul y el whisky Johnny Walker Black Label, tanto para él como para sus invitados.

Cuestión aparte es el requerimiento especial de dos tanques de oxígeno, un paramédico y un otorrinolaringólogo de primera línea. Este último debió estar provisto de ocho shots de vitamina B12 en caso de que sean solicitados durante la visita de Luis Miguel.

Finalmente, 36 rosas blancas, las cuales solía entregar a sus fans al final de sus presentaciones como muestra de agradecimiento por su cariño y apoyo.

