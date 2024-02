Kate Candela sobre gresca en pleno concierto en Barrios Altos: "Corremos el riesgo de pasar por muchas cosas"

Farándula Kate Candela tras pelea durante concierto en Barrios Altos:

La cantante de salsa Josseline Kate Higa Candela, conocida popularmente como Kate Candela, protagonizó un confuso momento durante una presentación que realizó esta semana en Barrios Altos. El momento quedó registrado en un video, el cual se viralizó en las redes sociales y causó gran preocupación y desconcierto entre sus seguidores. ¿Qué ocurrió?

En el programa Así somos de RPP, Kate Candela contó que, mientras estaba cantando, comenzó a escuchar gritos entre el público y la gente empezó a correr, por lo que ella huyó buscando un lugar seguro junto con los músicos que la acompañaban.

“Fue la madrugada del lunes. Empecé el domingo muy temprano y terminé el lunes por la madrugada, aproximadamente a las 3:30 de la mañana. Yo estaba en Barrios Altos. Un barrio que me había estado esperando por mucho tiempo y cuando por fin pude llegar, pasa esto. En un inicio, la mayoría dijo que hubo una balacera. Yo realmente no escuché nada. Pero lo que sí escuché es que mientras la gente corría, decían “bala” “bala”. Entonces, una escucha eso y corre más rápido”, dijo la cantante de salsa.

La joven intérprete indicó que inicialmente pensó que se trataba de una balacera, pero que después se supo que se trató de una pelea entre dos chicas. Kate Candela afirmó que sintió miedo al ver a la avalancha que se dirigía a ella, durante su concierto en Barrios Altos.

“Realmente no pude ver donde inició la pelea. En esta ocasión no pude ver absolutamente nada. Entonces, como veía que la avalancha estaba encima mío, tumbando la reja que dividía el público de la orquesta, entonces no dudé en correr. No importaron mis tacos 15, ni las plataformas. Mi cuerpo estaba preparado y listo para correr”, detalló.

En ese contexto, Kate Candela señaló que los artistas están expuestos a muchos peligros durante sus presentaciones y son vulnerables. Y, en esta ocasión, le tocó pasar por un gran susto cuando realizaba su trabajo.

“No necesariamente tiene que pasar en un lugar específico. Corremos el riesgo de pasar muchas cosas en una discoteca, en la más bonita, en la que fuese, de repente en el distrito más alejado, el cualquier lado. Yo le agradezco a las personas que estuvieron en este evento que se hicieron cargo de mi seguridad”, enfatizó.

Los hechos

En las imágenes se puede ver que, durante su concierto, Kate Candela está cantando uno de sus temas musicales, mientras sostiene el celular de uno de sus fanáticos para grabarse.

Sin embargo, de un segundo a otro, la artista cambia de actitud y huye despavorirá del lugar tras escuchar unos supuestos disparos cerca del lugar y al ver a gente corriendo, tratando de ponerse a buen recaudo.

El video generó miles de reacciones en las redes sociales por la forma en que Kate Candela huyó del lugar, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores.