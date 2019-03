Luke Perry falleció a los 82 años. | Fuente: Archivo

El actor Luke Perry, el que fuera el galán noventero de la conocida la serie "Beverly Hills, 90210", falleció a los 52 años luego de ser hospitalizado tras sufrir un ataque al corazón, informó el portal TMZ y otros medios estadounidenses.

De acuerdo con el portal, el actor se encontraba internado en el hospital de St. Joseph's en Burbank acompañado de su prometida Wendy, su ex esposa Minnie, su madre Ann, su padrastro Steve Bennett, sus hermanos Tom y Amy, sus hijos Jack y Sophie, así como otros familiares y amigos.

El pasado miércoles, Luke Perry sufrió un ataque al corazón por lo que fue trasladado para permanecer "en observación en el hospital". Ese día, un equipo de emergencias se presentó en la residencia del actor en Sherman Oaks (California) ante la alerta.



Desde el 2019, Perry interpretaba a un personaje secundario en la serie "Riverdale", aunque es más conocido por el papel de Dylan McKay en "Beverly Hills, 90210". Además, fue convocado para la nueva cinta de Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood". En setiembre del año pasado, esta película también perdió a otro de sus actores Burt Reynolds de un infarto a los 82 años.

Luke Perry interpretó durante 10 temporadas al galán juvenil Dylan McKay en la serie "Beverly Hills 90210" al lado de Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth y Tori Spelling, entre otros actores.

Un reboot de "90210" se anunció el mismo día que el actor sufrió el ataque al corazón. La mayoría del elenco original formará parte de la serie, Perry no estaba confirmado. Él iba a tener una participación especial, pues no podía comprometerse debido a su trabajo en "Riverdale".