Lux, hermana de Pedro Pascal, protagoniza la película 'Miss Carbón', su interpretación "más desafiante"

La actriz transgénero Lux Pascal interpreta a Carla Antonella Rodríguez, ícono de lucha y resiliencia en la Patagonia, en una película que rescata una historia silenciada por décadas.

Lux, hermana menor de Pedro Pascal, será protagonista de su primera película Miss Carbón. Como se recuerda, en 2021, inició el proceso de transición para convertirse en mujer y en 2023 se graduó en la prestigiosa escuela de interpretación neoyorquina Juilliard.

Antes de su cambio, cuando se llama Lucas Balmaceda, había participado en la serie Narcos (2017) o en películas chilenas como No quiero ser tu hermano (2019) o El príncipe (2019). Ahora, como Lux, regresa al cine con el papel de 'Carlita', como se conoce a Carla Antonella Rodríguez, una mujer con la que mantiene un cierto paralelismo y no solo por le hecho de ser trans.

"Ella quiso cumplir un sueño y lo cumplió", al igual que Pascal lo cumple ahora con este trabajo en Miss Carbón, una película que narra sobre una mujer trans que fue la primera minera en una región de la Patagonia Argentina en la que las mujeres tenían prohibido el acceso a ese trabajo.

Su interpretación de una mujer minera ha sido lo "más desafiante" de su carrera ya que "está totalmente despegado de lo que yo hago como artista", confesó la actriz, que se sometió a un proceso de aprendizaje técnico para entrar en ese papel en el que transmite dulzura y calma, pero también determinación.

"No se imaginan lo cruel y perversa que puede ser la humanidad", aseguró a EFE. "La minería salva vidas, a mí me cambió y me dio dignidad", agregó.

La transición de Lux Pascal

Lux, de 28 años, anteriomente conocida como Lucas Balmaceda alcanzó popularidad en la televisión gracias a su rol en la serie chilena Los 80. Posteriormente, participó en Narcos y La jauría. En julio del 2020, inició un tratamiento de reemplazo hormonal para realizar su transición.

Ella no tiene tiempos para odios: "No sirve que nos enrabiemos y estemos peleando con la gente transfóbica. Hay que estar por encima del odio". Para su familia, su transición ha resultado algo natural "casi algo que esperaban que sucediera". Desde hace unos tres años, lo había ido conversando con ellos.

"Como saliendo del clóset un poco como no binaria durante un periodo de mi vida. Pero ahora era mucho más, finalmente puedo decir que soy mujer", compartió con la revista "Ya". En ese sentido, Lux Pascal recordó cómo fue la conversación con su hermano Pedro Pascal sobre su transición.

“Cuando le conté oficialmente de mi transición por FaceTime, me preguntó cómo me sentía… porque me acuerdo que él estaba, así como preocupado: ‘ya, ¿pero estás segura?’, me dijo. Nosotros los Balmacedas siempre tenemos como conversaciones serias, todas las decisiones las tienes que tomar con mucho cuidado. Entonces yo le dije: ‘Estoy feliz’. Y su respuesta fue: ‘Perfecto, está increíble’. Los dos nos reímos”, cerró.

Pedro y su hermana Lux Pascal Fuente: Instagram: @pascalispunk

¿Quién es Carla Antonella Rodríguez, Miss Carbón?

Carla Antonella Rodríguez es una mujer trans y pionera minera de Río Turbio, en la Patagonia argentina. Se hizo conocida por convertirse en la primera mujer en ejercer como minera en el interior de la histórica mina de carbón YCRT, después de 80 años en que solo los hombres podían trabajar allí.

Desde su infancia, Carla se identificó como mujer y enfrentó discriminación en su entorno, llegando incluso a abandonar la escuela debido al acoso. A los 20 años, con DNI masculino, se postuló para un trabajo en YCRT y fue asignada al interior de la mina. Así rompió un tabú: por primera vez una mujer trans izó la barrera del machismo y la superstición que impedía el acceso femenino al subsuelo.

En 2015, tras la sanción de la ley de identidad de género en Argentina, logró actualizar su DNI, lo que generó resistencia y fue reasignada a tareas de superficie. Sin embargo, Carla continuó reivindicando su lugar en la mina. Su historia fue retratada en la película Miss Carbón, dirigida por Agustina Macri y protagonizada por Lux Pascal en el papel de “Carlita”.