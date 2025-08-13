Johnny Depp cerca de volver a encarnar a Jack Sparrow, según el productor de Piratas del Caribe

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El productor de la franquicia Piratas del Caribe, Jerry Bruckheimer, reveló que conversó con Johnny Depp sobre su posible regreso como el capitán Jack Sparrow en una sexta entrega de la saga. En declaraciones a Entertainment Weekly, el productor dijo estar optimista por ese deseo, pero aclaró que todo dependerá del guion.

"Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría. Todo depende de lo que esté en el guion… Todavía estamos trabajando en él. Queremos hacerlo. Solo tenemos que lograr el guion correcto. Aún no lo tenemos del todo, pero estamos cerca", señaló Bruckheimer.

La taquilla de Piratas del Caribe

Entre 2003 y 2017, Depp protagonizó cinco películas de Piratas del Caribe, todas con recaudaciones superiores a los 650 millones de dólares a nivel mundial. Dos de ellas, Dead Man’s Chest (2006) y On Stranger Tides (2011), superaron la barrera de los 1.000 millones. Bajo su protaginismo, la saga acumuló más de 4.500 millones de dólares en taquilla global.

Sin embargo, su continuidad en la franquicia quedó en duda tras sus problemas legales y el juicio por difamación contra Amber Heard en 2022. Ahora, con su regreso a Hollywood en el thriller Day Drinker de Lionsgate, resurgen las especulaciones sobre si Disney estaría dispuesto a contar nuevamente con él o si Depp aceptaría.

Dos proyectos de Piratas del Caribe en desarrollo

El rumbo hacia Piratas del Caribe 6 resultó prolongado y lleno de problemas. En 2020, Variety informó que Disney trabajaba en dos proyectos, como el reinicio de la saga, protagonizado por Margot Robbie.

En 2022, Robbie comentó a Vanity Fair que Disney no mostró interés en su propuesta "más centrada en personajes femeninos". Sin embargo, Bruckheimer aseguró que aún hay espacio para ambas producciones y que cree que Disney también quiere concretar la versión de Robbie.

En cuanto a la sexta entrega de la saga original, Bruckheimer reveló que Jeff Nathanson, guionista de Dead Men Tell No Tales (2017), se sumó al proyecto. Según el productor, el libreto ya cuenta con “un acto final increíble” y solo falta pulir las dos primeras partes.



La última gran producción de Hollywood protagonizada por Depp fue Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018). En 2020, tras perder un juicio por difamación contra el diario británico The Sun, Warner Bros. le pidió abandonar la secuela The Secrets of Dumbledore, siendo reemplazado por Mads Mikkelsen.

En 2022, el segundo juicio mediático entre Depp y Heard terminó con un veredicto favorable al actor, lo que impulsó nuevamente su imagen pública y abrió la puerta a nuevos proyectos.