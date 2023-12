“Feliz Navidad, inmundo animal”: Macaulay Culkin recreó icónica escena de 'Mi Pobre Angelito' [VIDEO]

El actor Macaulay Culkin, famoso por su personaje en Mi Pobre Angelito (Home Alone, en EE.UU.), recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La actriz Catherine O'Hara, quien hizo el papel de su madre en la exitosa producción cinematográfica, se hizo presente para felicitarlo.

O'Hara aprovechó la oportunidad para elogiar la interpretación de Culkin en las dos películas que abordó la historia de un niño llamado Kevin McAllister, que fue olvidado en casa durante las festividades navideñas. En sus palabras, la intérprete destacó el trabajo del actor para que la travesía del pequeño niño fuera extraordinaria.

"Es la perfecta interpretación de Macaulay como Kevin la que nos dio a ese pequeño niño en una aventura extraordinaria (...) Sé que trabajaste muy duro, pero hiciste que actuar pareciera lo más natural del mundo", comentó la actriz.

Catherine también reconoció la abrumadora popularidad de las películas de Mi Pobre Angelito y sugirió que Culkin pudo haber enfrentado desafíos debido a su fama, pero destacó su inteligencia y sentido del humor como herramientas para superarlos.

"Gracias por incluirme a mí, tu falsa madre que te dejó solo en casa no una, sino dos veces, para compartir esta feliz ocasión. Estoy muy orgullosa de ti", concluyó.

Catherine O'Hara asistió a la ceremonia en honor a Macaulay Culkin.Fuente: AFP

Macaulay Culkin envió saludo navideño como Kevin McAllister

Varios fanáticos y allegados de Macaulay Culkin acudieron al evento en el Paseo de la Fama de Hollywood. Las ovaciones no faltaron tan pronto lo vieron llegar.

"No tengo palabras para agradecer el que me hayan otorgado una estrella. Gracias a la Cámara de Comercio de Hollywood, a mis amigos que están aquí presentes, a Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, y a mi familia por este honor", dijo el también protagonista de Ricky Ricón.

Culkin aprovechó su discurso para dedicar unas palabras a su esposa, la actriz Brenda Song, con quien tiene dos hijos.

"No sólo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Me has dado todo mi propósito, me has dado una familia y después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas", señaló.

El actor cerró el emotivo momento mencionado una de las frases más populares de su querido personaje.

"Y ya que estamos con el espíritu navideño... ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ('merry christmas, you filthy animal')", señaló Macaulay, haciendo referencia a la frase icónica de Kevin Mccallister.

Macaulay Culkin y su vida familiar

La pareja Brenda Song y Macaulay Culkin han mantenido su vida familiar en privado y esta vez no ha sido la excepción. Medios internacionales confirmaron que la actriz se convirtió en mamá por partida doble en marzo de este año.

Como se recuerda, ambos tuvieron una hija en abril de 2021 a la que llamaron Dakota y ahora tiene un hermano. "Nunca pensé que realmente podría dejar mi carrera en segundo plano", compartió Song. “Pero al final del día, si tuviera que dejar de hacer lo que estoy haciendo para ser una mejor mamá, lo haría sin pestañear porque mi hijo es lo más importante y yo solo quiero ser la mejor madre para él", dijo.