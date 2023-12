Macaulay Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

Este viernes, Macaulay Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Para hacer más emocionante esta ceremonia, estuvo presente Catherine O'Hara, quien le dio vida a su madre en la popular película noventera que lo catapultó a la fama por su papel de Kevin McCallister.

La actriz resaltó el talento actoral de "su hijo" y le atribuyó el éxito de la cinta dirigida por Chris Colombus, que recaudó 285 millones de dólares a nivel internacional. "Mi pobre angelito es y siempre será una adorada sensación global... La razón por la que familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin verla y amarla es por Macaulay Culkin", dijo, a lo que el actor no pudo contener las lágrimas.

"Macaulay, felicidades. Mereces una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Gracias por incluirme a mí, tu mamá falsa que te dejó solo no solamente una vez, sino dos, en este momento tan feliz", ahondó la intérprete de A Mighty Win.

Por otro lado, Macaulay Culkin agradeció a su prometida Brenda Song: “No solo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Me has dado todo mi propósito, me has dado una familia y después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas”.

Macaulay Culkin señalando su recién presentada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.Fuente: AFP

La actriz Catherine O'Hara asistió a la ceremonia en honor a Macaulay Culkin.Fuente: AFP

Macaulay Culkin y su pareja Brenda Song posan cerca de su recién inaugurada estrella.Fuente: AFP

La carrera de Macaulay Culkin

Culkin se convirtió en una estrella infantil de Hollywood tras su papel de Kevin McCallister en las dos cintas de Mi pobre angelito o Home Alone, por su nombre en inglés. Después protagonizó películas como My Girl (1991) y The Good Son (1993).

La separación de sus padres y la batalla legal sobre la custodia de sus hijos y la fortuna de Culkin alejaron al actor de la industria y su carrera fue en descenso, con una juventud marcada por sus problemas con el abuso de drogas, los excesos y conflictos con la policía. Los últimos proyectos de Macaulay Culkin han sido programas de televisión, entre los que se encuentran Changeland (2019), American Horror Story (2021) o Entergalactic (2022).

Macaulay Culkin y su vida familiar

La pareja Brenda Song y Macaulay Culkin han mantenido su vida familiar en privado y esta vez no ha sido la excepción. Medios internacionales confirmaron que la actriz se convirtió en mamá por partida doble en marzo de este año.

Como se recuerda, ambos tuvieron una hija en abril de 2021 a la que llamaron Dakota y ahora tiene un hermano. "Nunca pensé que realmente podría dejar mi carrera en segundo plano", compartió Song. “Pero al final del día, si tuviera que dejar de hacer lo que estoy haciendo para ser una mejor mamá, lo haría sin pestañear porque mi hijo es lo más importante y yo solo quiero ser la mejor madre para él", dijo.

Macaulay Culkin negó estar en el remake de Mi pobre angelito

Luego de que se lanzara el tráiler del reboot de la cinta noventera, con una alusión a la familia McCallister de la película original, el actor estadounidense recurrió sus redes sociales para comunicarle a sus fans que no formará parte de Home Sweet Home Alone:

"Hola a todos. Solo un aviso, ya que hoy recibí mucho esta pregunta: NO estoy en el nuevo reinicio de Mi pobre angelito", escribió Macaulay Culkin desde su cuenta de Twitter. Y a renglón seguido deseó "la mejor de las suertes" a "todos los involucrados".