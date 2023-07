Madonna puso en riesgo su salud por querer competir con cantantes jóvenes, según medios internacionales

Madonna pasó un gran susto después de estar internada por una infección bacteriana y ya se recupera en su casa en Nueva York. Sin embargo, fuentes cercanas a la intérprete aseguraron que su salud se vio afectada por que la artista quiso competir con cantantes más jóvenes que ella como Taylor Swift que tiene como 117 conciertos.

“La cuenta regresiva estaba realmente en marcha. Madonna tenía todos sus focos en la gira (para festejar cuatro décadas en la música). Estaba trabajando horas extra y claramente quedó exhausta. Las personas a su alrededor le han estado recordando cortésmente que ya no tiene 45 años, y mucho menos 25. Ella necesitaba controlar su ritmo. Esforzarse tanto fue extremadamente arriesgado”, comentó una fuente a The Sun.

El mencionado medio internacional indicó que, horas antes de colapsar y ser internada, Madonna se había encerrado en el estudio al lado de Katy Perry para preparar una sorpresa para sus conciertos. Esta información la confirma Page Six donde revelaron que estaba ensayando alrededor de 12 horas al día para su primer show el 15 de julio en Vancouver.

“Muchos de nosotros sentimos que las constantes alusiones a su edad pusieron en ella la presión de competir (con otras artistas femeninas). Nos alivia que se haya visto obligada a descansar y colocar su salud en primer lugar”, agregó la fuente que forma parte de su círculo cercano.

Además, señalaron que al ver esa exigencia de Madonna le recordaron a Michael Jackson quien murió previo a su gira This Is It en el 2009. “Nadie se hubiera atrevido a decirlo en voz alta, pero había la preocupación de una situación del tipo de Michael Jackson si no pisaba el freno un poco”.

Madonna se recupera en casa

Madonna ya se recupera en su casa de Nueva York luego de haber sido hospitalizada varios días en la unidad de cuidados intensivos debido a una infección bacteriana grave, informaron este jueves varios medios.

La revista People reportó que la 'Reina del pop' "ha vuelto a casa y está mejor", mientras que CNN detalló que ha sido "dada de alta" y ha dejado el hospital en una ambulancia privada, datos en ambos casos revelados por fuentes cercanas.

Por su parte, la página de farándula Page Six confirmó que hay un escolta fuera de la casa que la artista tiene en el acomodado barrio del Upper East Side, en Manhattan, donde ayer fueron fotografiados dos de sus hijos visitando la casa.

Gira postergada

La ambiciosa gira 'Celebration', que abarca la carrera de cuatro décadas llena de éxitos de Madonna, arrancaba el 15 de julio en Vancouver (Canadá) y estaba previsto que recorriera ese país y Estados Unidos hasta octubre antes de partir hacia Europa.

Su representante ya ha adelantado que las fechas tendrán que ser reprogramadas.

Los allegados de Madonna se han mantenido discretos sobre su estado, pero la actriz estadounidense Rosie O'Donell, una "vieja amiga" de la cantante, dijo esta mañana a través de la red social Instagram que esta "se siente bien".

Esta mañana, eran numerosos los fotógrafos que hacían "guardia" frente al domicilio donde se supone está Madonna, pero ninguno ha conseguido hasta el momento captar una imagen suya.