Madonna fue hospitalizada de urgencia por una "infección bacteriana grave", anunció su representante

La cantante Madonna fue hospitalizada de urgencia el último sábado por una "infección bacteriana grave" que la mantuvo varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo que le ha llevado a aplazar la gira que tenía prevista, anunció este miércoles 28 de junio su representante Guy Oseary, en un comunicado en las redes sociales.

"Su salud está mejorando, aunque sigue bajo cuidados médicos", señaló antes de precisar que "se espera que se recupere plenamente". Su gira "Celebrations", que iba a empezar el 15 de julio en Vancouver, ha sido pospuesta, agregó.

"En este momento necesitamos hacer una pausa en todos los compromisos, que incluyen la gira", dijo el representante. El tour de Madonna, que prácticamente había vendido todas las entradas, pretendía ser un homenaje a sus más de cuatro décadas de carrera.

Tenía previsto actuar en Detroit, Chicago, Miami y New York, donde empezó su leyenda. Iba a proseguir por Europa este otoño boreal, con conciertos en Londres, Barcelona y Madrid. La estrella de clásicos como "Like a Virgin” ha sido referencia para generaciones de músicos a lo largo de su dilatada carrera.

Su representante aseguró que "ofrecerá más detalles" cuando los tengan, entre ellos, "las nuevas fechas del inicio de la gira y de los conciertos".

Madonna y su sueño de celebrar sus más de 40 años de trayectoria

En enero de este año, Madonna anunció en sus redes sociales su gira mundial "Celebration Tour", para festejar sus más de 40 años de trayectoria, que inició en 1982 cuando lanzó su primer sencillo "Everybody" y encontró su temprana consolidación con su disco debut, de título homónimo, en 1983.

Con un video publicado en su cuenta de Instagram, la ganadora de siete premios Grammy dio a conocer este recorrido internacional en compañía de la comediante y actriz Amy Schumer, quien la retó, frente a Diplo, udd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter y Eric Andre, a llevar su música por muchos países.

Por supuesto, Madonna aceptó el desafío. Por ello, escenarios de Norteamérica y Europa la esperan en los próximos meses, ya que el "Celebration Tour" iniciará el próximo 15 de julio en Vancouver (Canadá) y terminará el 1 de diciembre, en Amsterdam (Países Bajos). El reencuentro con su público promete un itinerario por sus más grandes éxitos, como "Like a Virgin", "Like a Prayer", "Material Girl", "La isla bonita", "Hung Up" y varios más. Sin embargo, será pospuesto por su tema de salud.

“Estoy emocionada de explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de brindarles a mis fanáticos el espectáculo que han estado esperando”, afirmó en ese entonces la popular 'Reina del pop' mediante un comunicado de prensa emitido por LiveNation, la compañía encargada de producir la gira.