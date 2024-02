Madre de Travis Kelce habla sobre los rumores de compromiso de su hijo con Taylor Swift tras el Super Bowl 2024

Mientras el mundo se sumerge en la fiebre del Super Bowl 2024, que define el título de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, Donna Kelce ha hablado sobre los rumores de un próximo compromiso entre su hijo, Travis Kelce, y Taylor Swift.



"Me siento como si estuviera en un universo alternativo. Es algo en lo que nunca pensé que estaría involucrada", expresó Donna en octubre de 2023, cuando comenzaron a circular los rumores sobre la relación entre Travis y Taylor.



Ante la posibilidad de formalizar su relación, la madre del ala derecha de los Chiefs respondió: "Es totalmente una decisión de ellos. Ellos son felices. No sabemos nada en este momento".



"Estoy segura de que me llamaría [Travis] para decírmelo, pero aún no he escuchado nada", agregó en una entrevista con CNN. "Lo único que deseas para tus hijos es la felicidad. Nada más importa".

Taylor Swift y Travis Kelce mantienen una relación desde septiembre de 2023.Fuente: AFP

¿Qué dice la mamá de Travis Kelce sobre las swifties?

La relación de Taylor Swift con Travis Kelce ha acercado a las fanáticas de la cantante, conocidas como las swifties, al mundo del fútbol americano. Sobre este punto, Donna Kelce comentó: "Creo que es fantástico que cada vez más personas sigan la NFL".



"Amo los deportes, especialmente el fútbol americano, porque mis hijos han estado involucrados en ello durante mucho tiempo y realmente creo que está acercando a las familias. El deporte tiende a hacerlo".



"Recibo cartas, mensajes y comentarios cuando estoy en el aeropuerto sobre cómo los padres están tan felices de que sus hijas finalmente estén interesadas en comprender el juego, algo que nunca pensaron que sucedería", agregó.

