"Te ves hermosa": Taylor Swift halagó a Mimy Succar en la alfombra roja de los Grammy [VIDEO]

Tony Succar grabó el momento exacto en el que Taylor Swift halaga a su mamá, Mimy Succar. | Fuente: @tonysuccar

Tony Succar continúa compartiendo sus mejores momentos en los Grammy 2024 y uno que no podrá olvidar es que Taylor Swift halagó a Mimy Succar mientras estaba grabando y tomándose fotos en la alfombra roja.

En el clip publicado por el percusionista peruano, la cantante se mostró emocionada por haber recibido su medalla de nominación, sin embargo, no se percató que detrás de ella venía caminando la intérprete de Shake it Off. La artista no dudó en saludarlos: "Hola, chicos", dijo sonriente. Luego, pasó a darle un cumplido a Mimy: "Te ves hermosa".

La mamá de Tony Succar no podía creerlo y fue una sorpresa para ella ya que no sabía quién era. "Es la número uno en el mundo entero", le dijo su hijo. "Vamos a meterle una salsa a Taylor", agregó entre risas.

"Solo estas cosas le pueden pasar a mi mamá, que Taylor Swift le diga que está hermosa y ella no sepa quién es. Pero fuera de broma, además de la súper estrella que es, siento que Taylor tiene una energía muy linda y me parece súper humilde eso la hace más grande aún", escribió Tony en la descripción del video que ya cuenta con miles de reproducciones.

Tony y Mimy Succar en la alfombra roja de los Grammy 2024.Fuente: @tonysuccar

Mimy Succar entre las mejores vestidas de los Grammy

El último fin de semana, los Grammy 2024 nos trajeron looks memorables como el de Miley Cyrus, Taylor Swift, Lana del Rey, entre otras. Sin embargo, la peruana Mimy Succar también dejó huella en la alfombra roja y fue catalogada como una de las mejores vestidas, según la revista Vogue.

Por medio de las redes sociales, Tony Succar se emocionó al saber que su mamá, pese a que había una tormenta Los Ángeles, pudo tener un buen look. Como ya estaba casi lista, su hermano Kenyi y su papá hicieron lo posible para que su vestido no se arruinara.

El traje que lució Mimy Succar en los Grammy 2024 fue diseñado por la peruana Lourdes Regina. "Gracias por este vestido tan lindo que me hizo sentir como toda una princesa en la alfombra", escribió la cantante. Aparte del vestido, fue maquillada por Sooyon Elina Kim y su peinado fue hecho por Rebecca V. "Han hecho un gran y admirable trabajo que no se malogro con la lluvia", añadió el percusionista en su cuenta de Instagram.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

El primer disco de Mimy Succar

El título es lo único simple del álbum de salsa que ha "cambiado la vida" del premiado productor, compositor, arreglista y percusionista peruano Tony Succar y alumbrado una nueva estrella, Mimy Succar, su madre, que a sus 63 años canta con "madurez y frescura a la vez" los once temas.

Mimy & Tony es el primer disco grabado por la artista "nikkei", descendiente de inmigrantes japoneses, a pesar de haber estado toda su vida dedicada a la música al igual que casi toda la familia Succar, que emigró desde Perú a Estados Unidos hace más de 30 años. Antes del álbum salieron varios sencillos, comenzando por No me acostumbro, una nueva interpretación en bolero de la canción del compositor cubano Jorge Luis Piloto.

Luego llegaron dos canciones originales, Sin fronteras con La India y Haila Mompie, y Pa' Lante un Pie', y, por último, Quimbara, una versión del éxito de la gran Celia Cruz. El salsero dominicano José Alberto "El Canario", Nora Suzuki, de la Orquesta de la Luz; el grupo colombiano Cali Flow Latino, el cantante venezolano Pollo Brito y el percusionista puertorriqueño Marc Quiñones aportan cada uno su sello al álbum.