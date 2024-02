Taylor Swift llegó al Super Bowl para apoyar a Travis Kelce y los Chiefs contra los 49ers

¡Lo logró! Este domingo, en las primeras horas de la tarde, Taylor Swift llegó al Allegiant Stadium de Las Vegas para presenciar el Super Bowl 2024 entre los Kansas City Chiefs, equipo de su pareja Travis Kelce, y los San Francisco 49ers.



El romance entre Taylor Swift y Travis Kelce ha sido una de las historias más destacadas de la NFL esta temporada, atrayendo constantemente la atención de las cámaras y los fanáticos que buscan a la artista en las gradas para animar a su pareja en cada partido.



La expectativa entre los seguidores de los Chiefs ha sido alta desde que el equipo, campeón vigente, se clasificó para el Super Bowl, con muchos esperando ver si la intérprete de You belong with me estaría presente en el estadio.



Taylor Swift y Travis Kelce mantienen desde septiembre de 2023.Fuente: AFP

¿Por qué Taylor Swift casi se pierde el Super Bowl?

A pesar de tener cuatro conciertos en Tokio del 7 al 10 de febrero, con el último coincidiendo justo un día antes de la final de la NFL, Taylor Swift logró ganar tiempo al volar de Japón a Estados Unidos, aprovechando la diferencia horaria.



De esta manera, la estrella del pop llegó a Los Ángeles el sábado por la noche y esta mañana se desplazó hasta Las Vegas para asistir al evento deportivo, luciendo una camiseta, pantalones negros y una chaqueta roja de los Chiefs.

¿Cuándo lanzará Taylor Swift su siguiente álbum?

Taylor Swift reveló que lanzará su próximo álbum, titulado The Tortured Poets Department, el 19 de abril. La cantante hizo el anuncio durante la gala de los Grammy 2024, donde recibió el premio a mejor álbum de pop vocal por Midnights.



"Sé que la forma en la que vota la Academia de la Grabación es un reflejo directo de la pasión de los fans, así que quiero agradecérselo a los fans contando un secreto que he guardado durante los últimos dos años", dijo antes de hablar de su nuevo proyecto.

