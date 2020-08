Bryan Cranston protagonizó "Breaking Bad" durante cinco temporadas. | Fuente: AMC

"Better Call Saul" ha sido un éxito por derecho propio y no ha necesitado a los protagonistas de "Breaking Bad" para alcanzar seis exitosas temporadas. Sin embargo, muchos los fans esperaban ver a Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul) en el spin-off. Aunque por el momento parece que no hay planes de que hagan un cameo, Cranston ha asegurado que no dudaría en volver a la franquicia.

"Yo lo haría si Vince Gilligan y Peter Gould, que son coproductores ejecutivos, quisieran que lo hiciera. Lo haría sin dudarlo. Pero aún no ha ocurrido, te lo puedo asegurar, ya veremos. No lo sé. ¡Queda una temporada más y veremos qué pasa!", dijo el actor durante una entrevista con el portal Collider.

También se le preguntó si estaría dispuesto a dirigir un episodio de "Better Call Saul", algo que aún no se ha podido dar. "Me pidieron que dirigiera un episodio cada temporada y simplemente no funcionó porque tenía otro compromiso, hacer una obra de teatro o una película, así que no tuve tiempo. Pero me encanta la serie. Creo que es una serie fantástica", manifestó Bryan Cranston.

HABLA EL CREADOR

Por su parte el creador de "Breaking Bad", Vince Gilligan, expresó su deseo de contar con el intérprete en el futuro. "Me encantaría que Bryan dirigiera un episodio. Pude escribir un episodio de 'Breaking Bad' que Bryan dirigió, estaba en el set con él todos los días y fue una experiencia maravillosa. Es un director magnífico. Es uno de los pocos directores que tiene facilidad para la comedia más ligera y el drama más oscuro. Es extraordinario", relató.

"Better Call Saul" ha confirmado que tendrá una sexta y última temporada. La entrega final, que constará de 13 capítulos, llegará a la pequeña pantalla en 2021. Si Bryan Cranston, quien recientemente reveló que superó el coronavirus, recupera su emblemático personaje no sería la primera vez que lo haga desde el fin de "Breaking Bad". El actor ya interpretó a Walter White en "El camino", la película de Netflix centrada en la vida de Jesse Pinkman tras el final del drama. (Europa Press)