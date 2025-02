Nueva serie de 'Harry Potter' sumaría al actor John Lithgow como el nuevo Dumbledore

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Harry Potter ya empieza a convocar al elenco para su próxima serie en HBO Max. Ahora, Deadline y Variety confirmaron que la producción del esperado programa estaría a punto de concretar la llegada del actor John Lithgow para el papel del icónico maestro mago Albus Dumbledore.

En efecto, ambos medios internacionales coinciden en que Lithgow, ganador de seis premios Emmy, está “en negociaciones finales” para poder interpretar al profesor y director de la escuela de magia de Hogwarts en la esperada serie basada en los libros de fantasía de J. K. Rowling.

“Sabemos que una serie de tan alto perfil generará muchos rumores y especulaciones (…) A medida que avanzamos en la preproducción, solo confirmaremos los detalles cuando finalicemos los acuerdos”, comentó la cadena en un comunicado difundido primero por Deadline.

Albus Dumbledore es uno de los personajes principales de la saga de Harry Potter. El personaje fue interpretado primero por Richard Harris en La piedra filosofal (2001) y La cámara secreta (2002). Posteriormente, Michael Gambon tomó el papel de Dumbledore hasta la segunda parte de Las reliquias de la muerte (2011). Ambos actores fallecieron.

Finalmente, Jude Law interpretó una versión más joven de Albus Dumbledore en las películas de la precuela Animales fantásticos. “El poderoso mago Dumbledore es el director de la escuela de magia de Hogwarts y el líder de la Orden del Fénix, cuyo objetivo es luchar contra el mago oscuro Lord Voldemort”, describe Deadline.

John Lithgow interpreta al cardenal Tremblay en Cónclave, película nominada al Oscar 2025. | Fuente: Focus Features

¿Quién es John Lithgow?

John Arthur Lithgow es un actor estadounidense de 79 años conocido por su papel de Dick Solomon en la serie de televisión 3rd Rock from the Sun, de la cadena NBC, y que le permitió ganar un Globo de Oro y tres premios Emmy.

Nominado dos veces al Oscar, John Lithgow cuenta con una amplia carrera en el cine, la televisión y el teatro siendo destacado por la crítica internacional por sus interpretaciones. El 2010, ganó su segundo Globo de Oro con la serie criminal Dexter. Ese mismo año, logró el Emmy por la misma serie.

Su última destacada actuación fue como el ex primer ministro británico Winston Churchill en la icónica serie de Netflix, The Crown, que le permitió llevarse una vez más el Emmy. Recientemente, John Lithgow apareció en la serie The Old Man, de FX y Cónclave, película nominada al Oscar este 2025.

John Lithgow ganó un Emmy por su papel de Winston Churchill en la serie The Crown. | Fuente: Netflix

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Harry Potter?

La nueva serie de Harry Potter, que se filmará en Warner Bros Studios Leavesden, mismo lugar donde se grabaron las películas, está programado para estrenarse a fines de 2026 e inicios de 2027, reveló Deadline. Anteriormente, David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros, se animó a confirmar el 2016 como el año en que estaría lista la adaptación televisiva.

Asimismo, Variety señaló que se espera que la nueva serie de Harry Potter abarque siete temporadas, adaptando cada una de ellas a los libros de narrativa fantástica escritas por J. K. Rowling y que se convirtieron en los más vendidos de la historia.

Fue en abril del 2023 que HBO Max dio a conocer que viene coordinando con Warner Bros la adaptación de Harry Potter para una nueva historia al streaming y que el guion estará adaptado a los escritos de J. K. Rowling, quien colaborará con el nuevo programa de streaming.

¿Quiénes dirigirán y producirán la serie de Harry Potter?

Según confirmó Deadline, la nueva serie de Harry Potter, diseñada para durar más de una década, está a cargo de la guionista y showrunner Francesca Gardiner y el director y productor ejecutivo, Mark Mylod.

Por otra parte, Casey Bloys y Max Content, presidente y director ejecutivo de HBO, respectivamente, señalaron que la serie se haría como "una adaptación fiel" de las novelas de J. K. Rowling que "profundizará en cada uno de sus libros icónicos".

Nueva serie de Harry Potter se estrenaría a fines de 2026 y comienzos de 2027. | Fuente: Warner Bros

Paapa Essiedu, principal candidato para el papel de Severus Snape

El actor Paapa Essiedu sería el principal candidato para interpretar a Severus Snape en la esperada serie de Harry Potter, según informó The Hollywood Reporter en diciembre del año pasado.

Es así como el actor británico estaría listo para reemplazar al fallecido actor Alan Rickman, quien interpretó a Snape en todas las películas de la saga del joven mago.

Severus Snape es un maestro de pociones de Hogwarts y es considerado como uno de los grandes antagonistas en toda la franquicia. A pesar de que ningún intérprete ha sido elegido oficialmente, las fuentes del medio internacional mencionaron que Essiedu es uno de los favoritos.

