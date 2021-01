Maluma respondió a sus detractores por comprarse un avión privado en septiembre de 2019. | Fuente: Instagram / Maluma

Entre lágrimas, emocionado, Maluma recibió su primer avión privado en septiembre de 2019. A casi dos años de este episodio, el cantante colombiano decidió responder a quienes lo criticaron por ello en una conversación con su colega Nicky Jam.

“Tener un avión es un estrés, el costo, lo que hay que pagar, todo eso. No es solo lo compro y vamos…”, se sinceró el artista de 26 años en el programa de Jam, titulado “The Rockstar Show”. “No me arrepiento de tener mi avión, pero eso le falla una cosa y otra, que la tuerca...”.

Pese a estos gastos de más, Maluma aclaró que “vale la pena” haber adquirido dicho jet. “Por eso he trabajado para tener mis cosas”, sentenció. Y aunque confesó que su padre solía aconsejarle que “es mejor tener amigos con plata que tenerla”, desoyó esta recomendación al comprarse el avión por su “paz mental”. “No hay otra manera entre tantos compromisos”, señaló.

A sus detractores, el cantante de “Hawái” afirmó que con este lujo él “quería mostrar al mundo lo que estaba sintiendo en ese momento”. “Quería que la gente viera mi emoción, porque he trabajado para poder tener esto”, indicó.

Y para terminar de poner el punto sobre las íes, concluyó: “Yo quiero inspirar a la gente, y a los que dijeron: ‘está llorando porque compró un avión’, les digo: ‘claro, y voy a seguir llorando mil veces, y si me compro otro lo volveré a hacer’”.

PONE FIN A RUMORES SOBRE SU FAMILIA

En otro momento de la charla, Maluma decidió poner punto final sobre las especulaciones sobre un vínculo entre su entorno familiar y el narcotráfico.

“La gente pensaba que mi familia eran narcotraficantes y que el narcotráfico había apoyado mi carrera musical”, contó el cantante de 26 años. “Obvio todo eso fue mentira, pero muchas cosas se especulan y se hablan y uno está aquí para dejar las cosas claras”, puntualizó.

Asimismo, el reguetonero apuntó que durante su infancia no pasó por penurias, aunque en su adolescencia vivió una crisis familiar, pues a los 14 años sus padres decidieron divorciarse.

“Todo se fue al piso, mi papá se quebró y fue una época difícil”, recordó Maluma acerca de una etapa complicada en la que su madre debió pedir la ayuda de sus abuelos para poder solventarse y seguir adelante.

Como se recuerda, Maluma debutó en el 2010 con el sencillo “Pierde el control” y, un año después, hizo su gran salto a la fama en Colombia gracias a la canción “Farándula”. A la fecha, tiene cuatro discos de estudio, además de varios galardones y nominaciones en diversas premiaciones internacionales.