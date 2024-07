Maluma aclara polémica con hinchas argentinos en la final de la Copa América 2024 tras video viral

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Argentina se consagró campeona de la Copa América 2024 tras vencer a Colombia en el estadio Hard Rock de Miami. Aunque la albiceleste logró alzarse con el trofeo, no todas las miradas estuvieron puestas en el terreno de juego.

El cantante colombiano Maluma se vio envuelto en una polémica que se volvió viral en redes sociales. Desde su palco, el intérprete de Cuatro babys fue captado lanzando gritos enérgicos hacia una tribuna llena de hinchas argentinos. Al verlo tan eufórico, los aficionados respondieron con gestos que intentaron intensificar aún más su exaltación.

¿Qué respondió Maluma ante el tenso momento con hinchas argentinos que se hizo viral?

A raíz de este enfrentamiento, Maluma utilizó sus redes sociales para aclarar la polémica generada por el video viral que parecía mostrarlo encarando a los hinchas argentinos.

"Saludos mi gente. Quería pasar por mis redes sociales a saludarlos y hablar un poquito de lo que pasó en ese partido contra la Selección de Argentina", comenzó diciendo en un video que publicó en sus historias de Instagram.

"Primero que todo, quiero saludar a nuestro pueblo colombiano y a nuestro equipo colombiano por ese esfuerzo tan hijo de madre, por esa entrega en cada balón... me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo. ¡Qué final!, ¡Qué momentos! y ¡Qué pasión por el fútbol!" expresó el cantante.

Dirigiéndose a la hinchada albiceleste, Maluma continuó: "Al pueblo argentino les envío un abrazo muy grande. Felicidades igualmente por su Copa América. Vi por ahí algunos rumores de que yo estaba peleando con el pueblo argentino. No crean todo lo que ven en las redes sociales. Yo no estaba peleando con nadie. Yo me paré ahí para gritar a la gente de mi propio equipo, a gente de Colombia, que se parara de esa silla y que empezaran a vibrar como lo estábamos haciendo nosotros, porque el partido estaba muy tenso y muy difícil. Ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol", se excusó.

"Estamos listos para el mundial"

Para concluir, Maluma reiteró su gratitud y orgullo por la selección colombiana, incluso aseguró que el equipo está listo para ir al próximo Mundial de fútbol.

"Les envío un abrazo muy grande a mi equipo colombiano. Gracias por dejarnos en alto, fue un momento que jamás se podrá olvidar... eso no tiene precio y no lo cambio por nada. Nos vemos en el camino, vamos a ver qué va a pasar. Estamos listos para el Mundial. Felicidades a mi selección, los amo", concluyó.

Maluma aclara polémica con hinchas argentinos en la final de la Copa América 2024. | Fuente: Instagram: Maluma

Maluma aclara polémica con hinchas argentinos en la final de la Copa América 2024 | Fuente: Instagram: Maluma

Maluma aclara polémica con hinchas argentinos en la final de la Copa América 2024 | Fuente: Instagram: Maluma

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis