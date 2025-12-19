Alejandro Aramburú, de Santos Bravos, llega a Lima y causa un gran alboroto en el aeropuerto Jorge Chávez [VIDEO]

Alejandro Aramburú es un joven cantante, actor y tenista peruano integrante de la la boyband Santos Bravos. |
Fuente: Instagram (alearamburu_oficial)
Santos Bravos lanzó nueva versión en portugués de '0%'
Santos Bravos lanzó la nueva versión en portugués de su exitoso sencillo debut, '0%'. Con ello, la banda reafirmó uno de los pilares fundamentales de su propuesta artística: su identidad multicultural.
Esta versión de '0%', que originalmente se estrenó el 21 de octubre durante la gran final del reality show Santos Bravos, ha alcanzado más de 80 000 visualizaciones en su video oficial, grabado en las icónicas playas de Santa Mónica, California.
En tanto, la versión original del tema ha logrado superar los 5 millones de visualizaciones en YouTube, consolidándose como un éxito rotundo desde su debut.
Para la versión en portugués, Santos Bravos incorporó la colaboración de dos renombrados compositores brasileños: Ajaxx, destacado por su trabajo en el funk y rap brasileño, y Carolzinha, quien ha trabajado con grandes artistas como Anitta, Luísa Sonza y Ludmilla.
Esta colaboración no solo aporta una perspectiva fresca y auténtica a la canción, sino que también refleja el compromiso de la banda por fusionar géneros y culturas en su música.
¿Quién es Alejandro Aramburú?
Alejandro Aramburú es un cantante, actor y tenista peruano. Su padre, quien lleva su mismo nombre y apellido, fue un tenista profesional. El mismo Alejandro se convirtió en campeón nacional de dicho deporte a los 14 años demostrando una gran destreza.
No obstante, Alejandro mostró también una profunda pasión por el canto y la composición, lo que lo llevó a formarse en la escuela de música de Thornton School of Music en USC, California, donde se especializó como singer-songwriter.
A lo largo de su carrera, Aramburú exploró diversos géneros como la salsa, los boleros, las baladas y el pop, demostrando una versatilidad que lo distingue.
En julio de 2022, lanzó su primer sencillo Besarte logrando mucha atención. Después lanzó otros temas como: Say You’re Mine, Pringao y Mareas.
En octubre de 2024, estrenó su último tema propio ¿Quién es ella? Además, compartió escenario con reconocidos artistas como Tony Succar, llevando su voz a distintos públicos dentro y fuera del país.
Respecto a su carrera como actor, Aramburú integró el elenco de la cuarta temporada de la serie De vuelta al barrio, interpretando a Fausto/Facundo El Dúo Fa.