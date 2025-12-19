Últimas Noticias
Alejandro Aramburú, de Santos Bravos, llega a Lima y causa un gran alboroto en el aeropuerto Jorge Chávez [VIDEO]

Alejandro Aramburú, de Santos Bravo, llegó a Lima y causó un gran alboroto entre los fans.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Con carteles, celulares y mucha euforia, el cantante Alejandro Aramburú regresó al Perú tras su debut internacional con Santos Bravos, la nueva boyband latina impulsada por HYBE.

Alejandro Aramburú desató la locura en Lima. El cantante peruano arribó al país el último jueves 18 de diciembre causando un gran alboroto en el aeropuerto internacional Jorge Chávez donde asistió una gran cantidad de fanáticos que estaban esperando al nuevo integrante de Santos Bravos, la nueva boyband latina impulsada por HYBE Latin America.

Acompañado de un gran resguardo policial, el también actor peruano caminó hacia la salida del aeropuerto saludando a sus fans mientras llevaba su maleta.

Con celulares, carteles y peluches, el artista de 21 años fue recibido con mucha euforia. El joven lucía un pantalón y camisa jean clásica. En seguida, Alejandro sacó una bandera peruana la cual izó muy fuerte enseñándola a todas las personas que fueron a recibirlo.

Cabe resaltar que Aramburú viene captando una gran atención en los medios y diversos portales musicales desde su inclusión a Santos Bravos, la primera boy band latina impulsada por HYBE, la empresa creadora de BTS.

Esta llegada de Alejandro Aramburú a Lima respondería a una visita a sus familiares antes de la preparación de las actividades promocionales —y lanzamientos musicales— que tendrá con Santos Bravos, banda que pronto iniciará su primera gira por Latinoamérica.

“Esto recién comienza”, escribió el peruano en una sesión de fotos compartida en Instagram a pocos días de la fundación oficial del grupo con: Kenneth Lavíll (México), Drew Venegas (EE. UU./México), Kauê Penna (Brasil) y Gabi Bermúdez (Puerto Rico).

Alejandro Aramburú es un joven cantante, actor y tenista peruano integrante de la la boyband Santos Bravos.
Santos Bravos lanzó nueva versión en portugués de '0%'

Santos Bravos lanzó la nueva versión en portugués de su exitoso sencillo debut, '0%'. Con ello, la banda reafirmó uno de los pilares fundamentales de su propuesta artística: su identidad multicultural.

Esta versión de '0%', que originalmente se estrenó el 21 de octubre durante la gran final del reality show Santos Bravos, ha alcanzado más de 80 000 visualizaciones en su video oficial, grabado en las icónicas playas de Santa Mónica, California.

En tanto, la versión original del tema ha logrado superar los 5 millones de visualizaciones en YouTube, consolidándose como un éxito rotundo desde su debut.

Para la versión en portugués, Santos Bravos incorporó la colaboración de dos renombrados compositores brasileños: Ajaxx, destacado por su trabajo en el funk y rap brasileño, y Carolzinha, quien ha trabajado con grandes artistas como Anitta, Luísa Sonza y Ludmilla.

Esta colaboración no solo aporta una perspectiva fresca y auténtica a la canción, sino que también refleja el compromiso de la banda por fusionar géneros y culturas en su música.

Santos Bravos es integrada por Alejandro Aramburú, Drew Venegas, Kenneth Lavíll, Gabi Bermúdez y Kauê Penna.

¿Quién es Alejandro Aramburú?

Alejandro Aramburú es un cantante, actor y tenista peruano. Su padre, quien lleva su mismo nombre y apellido, fue un tenista profesional. El mismo Alejandro se convirtió en campeón nacional de dicho deporte a los 14 años demostrando una gran destreza.

No obstante, Alejandro mostró también una profunda pasión por el canto y la composición, lo que lo llevó a formarse en la escuela de música de Thornton School of Music en USC, California, donde se especializó como singer-songwriter.

A lo largo de su carrera, Aramburú exploró diversos géneros como la salsa, los boleros, las baladas y el pop, demostrando una versatilidad que lo distingue.

En julio de 2022, lanzó su primer sencillo Besarte logrando mucha atención. Después lanzó otros temas como: Say You’re Mine, Pringao y Mareas.

En octubre de 2024, estrenó su último tema propio ¿Quién es ella? Además, compartió escenario con reconocidos artistas como Tony Succar, llevando su voz a distintos públicos dentro y fuera del país.

Respecto a su carrera como actor, Aramburú integró el elenco de la cuarta temporada de la serie De vuelta al barrio, interpretando a Fausto/Facundo El Dúo Fa.

