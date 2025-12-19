Alejandro Aramburú, de Santos Bravos, llega a Lima y causa un gran alboroto en el aeropuerto Jorge Chávez [VIDEO]

Alejandro Aramburú desató la locura en Lima. El cantante peruano arribó al país el último jueves 18 de diciembre causando un gran alboroto en el aeropuerto internacional Jorge Chávez donde asistió una gran cantidad de fanáticos que estaban esperando al nuevo integrante de Santos Bravos, la nueva boyband latina impulsada por HYBE Latin America.

Acompañado de un gran resguardo policial, el también actor peruano caminó hacia la salida del aeropuerto saludando a sus fans mientras llevaba su maleta.

Con celulares, carteles y peluches, el artista de 21 años fue recibido con mucha euforia. El joven lucía un pantalón y camisa jean clásica. En seguida, Alejandro sacó una bandera peruana la cual izó muy fuerte enseñándola a todas las personas que fueron a recibirlo.

Cabe resaltar que Aramburú viene captando una gran atención en los medios y diversos portales musicales desde su inclusión a Santos Bravos, la primera boy band latina impulsada por HYBE, la empresa creadora de BTS.

Esta llegada de Alejandro Aramburú a Lima respondería a una visita a sus familiares antes de la preparación de las actividades promocionales —y lanzamientos musicales— que tendrá con Santos Bravos, banda que pronto iniciará su primera gira por Latinoamérica.

“Esto recién comienza”, escribió el peruano en una sesión de fotos compartida en Instagram a pocos días de la fundación oficial del grupo con: Kenneth Lavíll (México), Drew Venegas (EE. UU./México), Kauê Penna (Brasil) y Gabi Bermúdez (Puerto Rico).