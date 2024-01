¡Ya es una leyenda! Willem Dafoe recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood [VIDEO]

Willem Dafoe recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood | Fuente: Instagram (hwdwalkoffame)

Willem Dafoe, reconocido actor destacado por sus personajes en diversas películas, acaba de recibir su primera estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En un evento transmitido este lunes 8 de enero por la propia organización, se ve como el icónico actor de 68 años se arrodilla en la alfombra roja para ver su nombre plasmado en cemento en dicho escenario.

Asimismo, se puede ver a Willem Dafoe muy feliz y sonriente siendo acompañado por la maestra de ceremonia Ellen K, así como por los oradores, la actriz y directora Patricia Arquette, y el actor Pedro Pascal. Seguidamente, se destapó la estrella donde sobresale el nombre del intérprete del ‘Duende verde’ en Spider-Man para el aplauso de los asistentes.

Es así como Willem Dafoe fue honrado con la estrella numero 2 768 en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esto, luego de haber realizado más de cien películas a lo largo de su carrera. El actor estuvo en consagrados largometrajes como: Anticristo, El Faro, Pelotón, Mississippi en llamas, El hombre araña, Psicópata americano, entre otros.

El último año 2023, Dafoe se sumó a tres emocionantes proyectos: Inside, un intrigante thriller psicológico dirigido por Vasilis Katsoupis, donde asume el papel protagónico, Asteroid City, bajo la dirección de Wes Anderson, y Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, donde comparte escena con Emma Stone.

Willem Dafoe es uno de los actores más reconocidos de Hollywood.Fuente: AFP

¿Por qué Willem Dafoe recibirá una estrella en el Paseo de la Fama?

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood, elogia a Willem Dafoe en el sitio web oficial, destacando que es un actor de talento descomunal que ha ascendido como una figura destacada en la industria cinematográfica.

"Ha cautivado al público con sus notables actuaciones, a menudo interpretando personajes con una intensidad y complejidad únicas”, señaló

Entre sus roles más destacados, Dafoe ha encarnado a Jesús de Nazaret en La última tentación de Cristo, al Detective Donald Kimball en American Psycho (2000), y a Max Schreck en La sombra del vampiro (2000). También ha sido el Capitán John Darius en Inside Man (2006), Peter Van Houten en Bajo la misma estrella (2014), y Vincent Van Gogh en Las Puertas de la Eternidad (2018).

Willem Dafoe: nominaciones y reconocimientos

Entre sus destacados logros, Willem Dafoe ha obtenido premios por su actuación en festivales como San Sebastián en 2005 y Venecia en 2018. Además, acumula cuatro nominaciones a los premios Oscar, reconocimiento a su brillante desempeño en películas como Platoon, Shadow of the Vampire, The Florida Project y At Eternity's Gate.

Su más reciente proyecto, Pobres criaturas, le ha asegurado una nominación al Globo de Oro 2024, evento que se llevó a cabo el último domingo 7 de enero en el Beverly Hilton Hotel de California.

“¡La Cámara de Comercio de Hollywood se enorgullece de honrar a Willem Dafoe con la primera estrella del Paseo de la Fama de 2024!” añadió Martínez.