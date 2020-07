La actriz Katherine Langford dio vida a la joven Morgan Stark en escenas eliminadas de "Avengers: Endgame". | Fuente: Marvel Studios

Katherine Langford no está enojada por haber sido eliminada del montaje final de “Avengers: Endgame”. Al contrario, la joven actriz califica esa experiencia —de solo haber filmado para Marvel Studios— como increíble y una de las mejores cosas que ha podido hacer en su corta carrera.

En conversación con una radio local australiana, la estrella de “13 Reasons Why” explicó por qué no fue algo devastador que su única escena en “Avengers: Endgame” no sobreviviera el corte final de los directores. Sin duda, sostiene que ha sido una experiencia muy diferente a lo que hizo anteriormente.

“Que te quede la experiencia de ser eliminado del montaje final de ‘Avengers’, no es tan malo. Esa experiencia, sólo filmarlo, fue increíble. Creo que Disney+ terminó incluyendo la escena de todos modos. Pero sí, al menos tengo la experiencia y, sinceramente, creo que fue una de las mejores cosas que he podido hacer. Así que estoy feliz de tener ese recuerdo al menos”, contó Katherine Langford.

¿VOLVERÁ COMO MORGAN STARK?

Desde la despedida del equipo original de los Avengers, muchos fanáticos apuntan a la futura introducción de los Young Avengers. Estos superhéroes son un grupo joven y con una idea más fresca de la lucha por el bien en Marvel. ¿Podrá ser que Katherine Langford vuelva a dar vida a Morgan Stark? Nada está seguro, pero sí le encantaría.

Katherine Langford opens up about being cut from Avengers Endgame 🎥#SmallzysSurgery pic.twitter.com/3yUG62hBCQ — Smallzy 🎧 (@Smallzy) July 22, 2020

“El Universo de Marvel tiene muchos secretos y tenía mucho miedo después de participar, porque no podía decir nada”, expresó Langford y añade que, si tuviera que volver a hacerlo, no habría ningún problema: “Si volviera a ello, no podría decir nada al respecto... ¡Pero me encantaría!”.

Actualmente, la actriz australiana de 24 años protagoniza la serie “Maldita”, una ficción con una mirada alternativa del cuento del Rey Arturo que se estrenó recientemente en Netflix.