Nicholas Galitzine muestra su imponente transformación como He-Man en 'Masters of the Universe'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor británico Nicholas Galitzine compartió en redes sociales un adelanto de su transformación física para interpretar a He-Man en la esperada película Masters of the Universe, que llegará a los cines el próximo año.

A través de una publicación en Instagram, el protagonista de Rojo, blanco y sangre azul reveló una fotografía donde aparece de espaldas, luciendo el atuendo del Príncipe Adam; brazaletes, botas altas de combate y una larga espada.

"Ha sido el papel de mi vida y lo di todo", escribió Galitzine en la descripción de la foto tras confirmar el fin del rodaje. "Bueno, eso es todo para Masters of the Universe. Ha sido un honor cargar con la responsabilidad de interpretar a Adam y a He-Man".

El actor, de 30 años, también añadió unas líneas para agrader al equipo detrás del proyecto cinematográfico. "No puedo mostrarles mucho, pero estoy muy orgulloso de la película que hemos hecho. Gracias a nuestro increíble elenco y equipo por todo su arduo trabajo".

El riguroso entrenamiento de Nicholas Galitzine para encarnar a He-Man

Galitzine confirmó su participación en Masters of the Universe en mayo de 2024, luego de compartir una imagen suya al lado del famosos personaje de los cómics. En esa publicación, dijo que interpretar a He-Man "fue un sueño que tuvo desde hace mucho tiempo" por tratarse de un héroe con "corazón, humor y heroísmo".

Para encarnar al poderoso guerrero de Eternia, el actor británico se sometió a un exigente entrenamiento físico, como quedó en evidencia en varias imágenes difundidas en redes sociales.

Cuándo se estrena Masters of the Universe, la nueva película de acción real de He-Man

El elenco de Masters of the Universe también incluirá a Jared Leto como el villano Skeletor, acompañado por Sam C. Wilson como Trap Jaw, Kojo Attah como Tri-Klops y Hafthor Bjornsson, famoso por su papel de Gregor Clegane en Game of Thrones, como Goat Man.

Camila Mendes completará el reparto principal como Teela.

En esa línea, Masters of the Universe apunta a convertirse en uno de los estrenos más esperados que llegará a los cines el 5 de junio de 2026.

"Ha sido el papel de mi vida y lo he puesto todo en él", dijo el actor británico.Fuente: Instagram: Nicholas Galitzine

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis