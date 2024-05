James Gunn comparte la primera foto de David Corenswet como el nuevo 'Superman'

Podcast recomendado

Seguramente todos recordamos de nuestra infancia a personajes fantásticos que se sacrificaban por los demás en nombre de la verdad y la justicia, como Superman o el Hombre Araña. Sin embargo, quizás no recordemos que muchos de ellos dependían de empresas que eran representadas en los cómics como inmensas y sólidas. En las películas seguramente vimos a la empresa de Bruce Wayne (o Bruno Díaz, como fue traducido al castellano), Wayne Enterprises. ¿Pero se han preguntado cuán grande es esa empresa? ¿En qué invierten para ser tan rentables, que le permite separar un poco de esas ganancias para construirse un bati móvil nuevo para cada aventura, además de muchos otros juguetes tecnológicos que siempre está usando? Metámonos al mundo de los cómics para analizar estas empresas y sus inversiones. - Comics / GN sales up 2.23% in 2019, Comicsbeat (https://www.comicsbeat.com/top-selling-comics-of-2019/) - These Are the 5 Richest Superheroes, revista Money (https://money.com/richest-superheroes-comic-con/) - Las mayores 500 empresas del Perú, según América Economía (https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/estas-son-las-500-empresas-mas-grandes-del-peru-2019) - The 25 largest fictional companies, según Forbes (https://www.forbes.com/sites/michaelnoer/2011/03/11/the-25-largest-fictional-companies/#1f9706695d81) - Covid-19 and comics, según Napa Valley Register (https://napavalleyregister.com/entertainment/covid-19-and-comics-how-coronavirus-is-affecting-the-comic-book-industry/article_8f9f67c7-c989-5c83-b729-9699315cfe8b.html)