Melissa Barrera, la actriz que fue despedida de la saga 'Scream' por mostrar su apoyo a Palestina

Este martes, la actriz mexicana Melissa Barrera fue despedida de la próxima película de la franquicia Scream tras expresar en redes sociales su opinión sobre la ofensiva israelí en Gaza, calificándola como "genocidio y limpieza étnica". La productora Spyglass, a cargo de la saga, la acusó de antisemitismo, subrayando su política de "tolerancia cero" ante cualquier forma de incitación al odio.

El director del filme, Christopher Landon, aclaró que la decisión no fue suya. Barrera, conocida por su papel en In the Heights, ha sido activa en redes sobre el conflicto entre Israel y Hamás. "Todo apesta, dejen de gritarme. Esta no fue mi decisión", escribió junto a un emoji de corazón roto, según informó The New York Post.

Melissa Barrera protagonizó dos películas de la franquicia Scream, que fue relanzada en 2022, con la quinta entrega, recaudando $ 137 millones de dólares en taquilla y la sexta, con 169 millones. Daba vida en las películas a Sam Carpenter, la hermana mayor de Tara, interpretada por Jenna Ortega.

Ortega, quien viene del éxito de la serie Wednesday para Netflix, confirmó este miércoles que no aparecerá en el próximo filme de la franquicia. Según Deadline, la salida de Ortega se discutió incluso antes del estallido de la huelga de los actores de SAG-AFTRA y no tiene relación con el retiro de Melissa Barrera del proyecto.

¿Quién es Melissa Barrera?

Melissa Barrera, conocida por su papel en In the Heights, en 2021, es una actriz y cantante mexicana nacida en Monterrey, Nuevo León, el 4 de julio de 1990. Ha participado en telenovelas de como Tanto amor, en 2015. Asimismo, ha brillado en el ámbito televisivo con participaciones destacadas en series como Club de Cuervos (2017), Vida (2018-2020) y Keep Breathing (2022).

A los 21 años, fue elegida en 2011 como una de las participantes de la novena generación del reality show musical La Academia, producido por TV Azteca. En el programa, mostró sus cualidades para el canto; sin embargo, no logró coronarse en el show, quedando en el lugar número 13. En este reality, conoció a Francisco Xavier Zazueta, con quien se casó en febrero de 2019.

Comenzó su carrera en la televisión mexicana, apareciendo en telenovelas como La mujer de Judas (2012), La otra cara del alma (2012-2013) y Siempre tuya Acapulco (2014). En 2016, protagonizó la serie Club de Cuervos para Netflix, interpretando a Isabel Cantú.

En 2021, Barrera tuvo su gran oportunidad en Hollywood cuando fue elegida para interpretar a Nina Rosario en la adaptación cinematográfica de la obra de Broadway In the Heights, con la que alcanzó el éxito. Un año después, debutó en la quinta entrega de la saga Scream, por la que recibió elogios de la crítica, y regresó en la sexta parte.

En un periodo de diez años, ha aparecido en más películas como L for Leisure (2014), El hotel (2016), Carmen (2022) y The Collaboration (2023). Además, alista los estrenos en 2024 de los filmes The One y Your Monster.