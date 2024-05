Matthew Perry: investigan el origen de la droga que causó la muerte del actor de 'Friends'

El mundo del entretenimiento se estremeció el 28 de octubre de 2023 con la noticia del fallecimiento de Matthew Perry, el inolvidable Chandler Bing de Friends. El actor estadounidense, quien durante años batalló contra las adicciones y parecía haberlas superado, murió a causa de los efectos agudos de la ketamina, según reveló la autopsia.



Si bien el caso ha sido oficialmente cerrado, las autoridades aún no descartan nuevas investigaciones. TMZ ha informado que tanto la policía local como la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) han estado interrogando a "personas clave en Hollywood" durante meses para determinar cómo Perry obtuvo la ketamina, quién se la proporcionó y en qué circunstancias.



Aunque TMZ no ha revelado los nombres de los famosos que han brindado declaraciones a las autoridades, sí ha indicado que los investigadores han entrevistado a personas con un historial conocido de consumo o abuso de drogas, quienes podrían aportar información relevante. Hasta el momento, no se han producido arrestos relacionados con el caso.

¿Matthew Perry aún "visita" a Courteney Cox?

La actriz estadounidense Courteney Cox se emocionó al recordar a Matthew Perry, su difunto colega de Friends, mientras conmemoraba el vigésimo aniversario del final de la icónica serie de televisión. En una entrevista con CBS Sunday Morning, compartió: "Él me visita mucho, si creemos en eso".



Cox elogió la personalidad de Perry, describiéndolo como "uno de los seres humanos más divertidos del mundo" y destacando su gran corazón. La actriz de 59 años, conocida por su papel como Mónica Geller en Friends, expresó su gratitud por haber compartido tantos años de trabajo cercano con él.



En la ficción, Courteney Cox y Matthew Perry interpretaron a la pareja Mónica y Chandler Bing. Cuando se le preguntó sobre su espiritualidad, Cox respondió: "Hablo con mi mamá, mi papá, Matthew. Siento que hay muchas personas que, creo, nos guían". Añadió: "Siento... Siento que Matthew está cerca, seguro".

¿Cómo murió Matthew Perry?

Matthew Perry fue hallado sin vida el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles, California, a la edad de 54 años. Las autoridades lo encontraron sin respuesta y los intentos de reanimación fueron infructuosos. En diciembre, la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa de su muerte fueron los "efectos agudos de ketamina".



El informe forense reveló que el actor había mantenido la abstinencia de drogas durante 19 meses. Además del efecto de la ketamina, la autopsia también mencionó el ahogamiento, la enfermedad de las arterias coronarias y la presencia de buprenorfina, un opioide, como factores contribuyentes. En enero de 2023, tras completar sus investigaciones, las autoridades cerraron el caso.

