Matthew Perry fue homenajeado en los Emmy Awards 2024 con icónica canción de 'Friends' [VIDEO]

Matthew Perry fue homenajeado en los Emmy Awards 2024. | Fuente: Emmy Awards

Matthew Perry, el recordado actor de Chandler Bing en Friends, fue homenajeado en los Emmy Awards 2024 realizado en el Peacock Theater de California este lunes 15 de enero.

Mediante un conmovedor video titulado ‘In Memoriam’, la ceremonia de los Emmy colocó una fotografía de Perry junto con la canción 'I'll be there for you' de la famosa serie estadounidense para homajear al fallecido artista de 54 años.

En el video también aparecieron diversos actores, guionistas y productores que fallecieron en el último año. Entre los homenajeados estaban: Adan Canto, Angela Lansbury, Treat Williams , así como Angus Cloud, el joven actor de la serie ‘Euphoria’ de HBO Max.

Finalmente, en el registro audiovisual con fotos de todos los fallecidos en blanco y negro apareció la fotografía de Matthew Perry con la canción de Friends entonada por el cantante Charlie Puth y su grupo de coristas quienes causaron la emoción entre los asistentes quienes aplaudieron el momento apareciendo Perry en el medio de todos los homenajeados.

Es así que los Emmy Awards recordaron a una de las celebridades más queridas de la televisión y el primero de los integrantes de la serie estadounidense Friends en partir de este mundo.