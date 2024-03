Padrastro de Matthew Perry dice que actor de 'Friends' se mostraba "feliz" antes de su muerte

Matthew Perry dejó un gran vacío en el mundo del entretenimiento con su muerte ocurrida en octubre del año pasado en su vivienda en Los Ángeles, California. El actor de 54 años fue encontrado sin signos vitales dentro de un jacuzzi por las autoridades policiales conmocionando a todos los fans de su personaje Chandler Bing en Friends.

La pérdida de Perry dejó sorprendidos a los integrantes de Friends: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, y David Schwimmer, quienes lamentaron el deceso de su compañero y amigo afirmando que la noticia los dejó "devastados”. En enero, los Emmy Awards recordaron al actor colocando su imagen al final del evento con un emotivo homenaje.

Por su parte, Keith Morrison, padrastro de Matthew Perry, reveló cómo estaba el actor antes de su fallecimiento. El también periodista de Dateline contó, en una entrevista en el podcast Making Space, que el actor se veía "muy feliz" en sus últimos días de vida.

Además, Morrison señaló que Matthew Perry se estaba acercando mucho a su madre Suzanne luego de pasar por dos años de rehabilitación, debido a las drogas, y avivando su deseo de volver a la actuación.

"Matthew era feliz, y lo dijo. Y hacía mucho tiempo que no lo decía. Así que es una fuente de consuelo, pero también no llegó a tener su tercer acto, y eso no es justo", declaró.

Matthew Perry fue hallado sin vida dentro de una bañera en su casa en Los Ángeles. | Fuente: AFP

Keith Morrison lamentó muerte de Matthew Perry

En otro momento, Keith Morrison lamentó el deceso de su hijastro, Matthew Perry. No obstante, mencionó que no fue tan sorprendente debido a los peligros a los que se había expuesto.

“Fue la noticia que nunca quieres recibir, pero piensas que algún día podrías recibirla. Sí y no, supongo que es la respuesta a eso”, señaló el padrastro de Perry, quien detalló las ganas del actor de dejar el alcohol y las drogas reconociendo que tenía un problema.

"El dolor por su muerte no desaparece. Está conmigo todos los días. Está conmigo todo el tiempo, y hay algún aspecto nuevo que asalta mi cerebro”, añadió.

Policía cerró el caso de la muerte de Matthew Perry

Las autoridades dieron por concluida la investigación sobre la muerte del Matthew Perry, informó People de acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Los Ángeles. Las pesquisas determinaron que el protagonista de Friends sufrió un deceso accidental debido al consumo de ketamina.

El pasado sábado 28 de octubre de 2023, el intérprete fue encontrado sin vida en el jacuzzi su hogar de Los Ángeles a la edad de 54 años. El hallazgo ocurrió horas después de que el actor disfrutara de un partido de pickleball.

"Las autoridades han sellado la suerte del caso, considerándolo oficialmente cerrado. Tanto la Policía como el médico forense han concluido sus investigaciones, confirmando en sus respectivas fuentes que el caso está cerrado", indica la publicación.

