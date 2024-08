Médico acusado por muerte de Matthew Perry pagará 50 000 dólares de fianza tras acuerdo de culpabilidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Matthew Perry todavía sigue siendo noticia luego de su muerte el 28 de octubre de 2023. En la tarde de este viernes 30 de agosto, Mark Chávez, uno de los dos médicos acusados del deceso del actor de Friends, fue liberado, momentáneamente, por el juez estadounidense Jean Rosenbluth bajo una fianza de 50 000 dólares, informaron medios internacionales como Deadline, NBC y The Guardian.

En efecto, Chávez, de 54 años y oriundo de San Diego, mantiene su libertad luego de llegar a un acuerdo con la oficina del fiscal federal Martin Estrada para declararse culpable por un cargo de conspiración para distribuir kentamina. No obstante, de acuerdo con Deadline, esto todavía no sucedió, por lo que —todavía— no se decide su sentencia.

Mark Chávez asistió junto con su abogado defensor Matthew Binninger ante un tribunal de Los Ángeles para una audiencia de lectura de cargos por parte del juez, quien, finalmente, decidió que el médico quede en libertad “bajo una fianza no garantizada” de 50 000 dólares con ciertas condiciones donde figura “la entrega de su pasaporte y el compromiso de no seguir ejerciendo la medicina”.

“Estoy de acuerdo en obedecer todas las condiciones”, dijo el médico al juez. Según detalló NBC, el acusado podría enfrentar “hasta 10 años de prisión cuando sea sentenciado”.

Abogado afirma que médico está “increíblemente arrepentido”

Por su parte, el abogado Matthew Binninger declaró en los exteriores del Tribunal Federal de Los Ángeles. El letrado resaltó que su cliente está "increíblemente" arrepentido por la distribución de la droga ketamina que provocó la muerte de Matthew Perry en octubre pasado.

"Él entró en una suspensión provisional de su licencia médica, por lo que efectivamente no puede ejercer la medicina en este momento, y el motivo de ello es establecer una renuncia a su licencia médica", declaró el abogado.

En otro momento, Binninger precisó que Mark Chávez aceptó llegar a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía, ya que considera que los investigadores federales "hicieron un excelente trabajo en su investigación". "Mi cliente quiere hacer lo correcto. Cooperará en el futuro", remarcó el abogado.

Mark Chávez colaborará con la Fiscalía en caso Matthew Perry

El médico Mark Chávez aceptó colaborar con los fiscales mientras siguen con la investigación de las causas de la muerte de Matthew Perry, el recordado personaje Chandler Bing en Friends.

"También colaboran con la Fiscalía federal, el asistente de Matthew Perry, quien admitió haberlo ayudado a obtener e inyectar ketamina, y un conocido del actor que admitió haber actuado como mensajero e intermediario de la droga", informó The Guardian.

Es así como los tres colaboraran con la Fiscalía en la persecución del doctor Salvador Plasencia, quien es acusado de vender ketamina a Matthew Perry de manera ilegal y a Jasveen Sangha, una mujer que, de acuerdo con la Fiscalía, es una traficante que vendió al actor estadounidense la dosis letal de ketamina. "Ambos se han declarado inocentes y están a la espera de juicio", detalló el medio.

