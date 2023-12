Exnovia de Matthew Perry pide que se investigue a médicos que trataron al actor de 'Friends'

Matthew Perry fue una de las celebridades más queridas de la televisión y el primero de los integrantes de la icónica serie estadounidense Friends en partir de este mundo. El actor fue encontrado sin vida dentro de su bañera en su casa en Los Ángeles, California, en octubre y, recientemente, el Departamento Médico Forense de la localidad afirmó que Perry, de 54 años y quien interpretaba a Chandler Bing, pereció por “efectos agudos de la ketamina”.

“Los factores que contribuyeron a la muerte de Matthew Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina (utilizada para tratar el trastorno por consumo de opioides). La forma de muerte es accidente”, se lee en el informe presentado por los médicos de Los Ángeles.

Por su parte, Kaity Edward, exnovia de Matthew Perry quien confesó que alguna vez el actor la mandó a comprar drogas estando embarazada, solicitó que los médicos que trataron a su expareja con su depresión también sean investigados ya que, según menciona, Perry no era una persona que compre ketamina en cualquier lugar.

“Estoy bastante segura de que, para Matthew Perry, las infusiones de ketamina en un consultorio médico contaban como mantenerse sobrio”, declaró Edwards a los medios internacionales reafirmando que el exintegrante de Friends había recaído en su adicción a las drogas semanas antes de fallecer.

Matthew Perry interpretó a Chandler Bing durante 10 temporadas en 'Friends'. | Fuente: Instagram

Matthew Perry no estaba sano en sus últimas semanas, según exnovia

Cabe resaltar que Matthew Perry recibió terapia de infusión de drogas una semana y media antes de su muerte por lo que no podría haber sido afectado por los medicamentos del tratamiento. Sin embargo, para Edwards, esto tendría que indagarse.

En ese sentido, la expareja de Perry señaló que, conociendo los hábitos de su exnovio, Matthew no estaba sano antes de que ocurriera el accidente. “Podía verlo a la legua, no parecía estar bien durante las dos últimas semanas de su vida. Las personas sobrias que le conocían nunca habían estado con él cuando se drogaba, así que no conocían las señales”, recalcó.

¿Matthew Perry murió por consumo de ketamina?

Por otro lado, Raffi Djabourian, médico forense que estuvo a cargo de la autopsia y el análisis del cuerpo de Matthew Perry para detectar las causas de a muerte del actor, brindó más detalles del reporte médico en relación del actor con la ketamina.

“Con los elevados niveles de ketamina hallados en las muestras de sangre postmortem, los principales efectos letales serían tanto la sobreestimulación cardiovascular como la depresión respiratoria”, explicó.