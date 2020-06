Mauricio Ochmann solicita formalmente el divorcio a Aislinn Derbez, según medio mexicano

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se separarán oficialmente. | Fuente: Instagram

No habrá reconciliación. Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez fueron una de las parejas más queridos en México debido a su gran química, sin embargo, todo llegó a su fin. El actor presentó formalmente la solicitud de divorcio, documento que pronto se le hará llegar a su expareja, según un medio mexicano.

El programa ‘Suelta la Sopa’ se encargó de mostrar la ficha que Ochmann presentó ante la corte de Los Ángeles en Estados Unidos. Si bien hace unos meses ambos confesaron que seguían siendo amigos, en el papel se lee que ya no están juntos desde el 10 de diciembre del 2019.

Cabe resaltar que Aislinn hizo público un comunicado anunciando que ya no serían pareja el 12 de marzo de este año. En la solicitud de divorcio, el actor aseguró que lo pidió por “diferencias irreconocibles” y, además, pide la custodia compartida de su hija Kailani.

Aparte de ello, agregó que no se le imponga un apoyo económico a favor de Aislinn Derbez con quien se casó en el 2016, ya que los bienes que adquirieron durante su matrimonio serán repartidos entre los dos.





AISLINN DERBEZ SOBRE LA SEPARACIÓN

No todas las relaciones terminan por falta de amor. Este ha sido el caso de los mexicanos Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes anunciaron su ruptura después de casi cuatro años de matrimonio.

"Decidimos separarnos mi esposo y yo, pero el problema es que nos amamos como no tienes una idea. No es por falta de amor, nos adoramos, nos llevamos increíble, somos mejores amigos, pero sí fue una decisión de 'no está funcionando la pareja entonces vamos a ver por qué otro lado vemos'", señaló la artista al programa "Venga la alegría".

En ese sentido, la actriz de "La casa de las flores" señaló que le costó aceptar esta nueva etapa en su vida, que se ha convertido en una "fase muy, muy difícil y fuerte en mi vida".

"Tomar esta decisión fue uno de los procesos más dolorosos de nuestras vidas", recalcó Aislinn Derbez sobre su separación de Mauricio Ochmann, que dieron a conocer en marzo.

La artista comentó que, por un par de meses, le resultó difícil aceptar la situación, pero luego se "abrió al dolor" encontrando un "proceso súper transformador y de crecimiento impresionante". Por ello, después de la pena sabe llegará un mejor futuro.