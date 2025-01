"Me han roto el corazón muchas veces": Bad Bunny responde si dedicó canción a Kendall Jenner

El cantante de reguetón habló de sus desamores, su inspiración para escribir sobre el despecho, y si dedicó El club a su expareja, la modelo Kendall Jenner. También reflexionó sobre formar una familia y cómo su música lo ayuda a sanar.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mientras el éxito de Debí tirar más fotos sigue en ascenso, también crecen las especulaciones sobre Bad Bunny y su fallida relación con Kendall Jenner, especialmente por la nueva canción El clúb, donde el Conejo Malo se pregunta: "¿Qué estará haciendo mi ex?".

► Bad Bunny sorprende al dar un concierto en el metro de Nueva York



Desde el lanzamiento del álbum a inicios de enero, los fans han teorizado que este tema estaría dedicado a la modelo estadounidense, con quien el cantante puertorriqueño tuvo una relación pública de menos de un año. En la canción, Bad Bunny canta: “¿Qué diablo estará haciendo? ¿Estará jangueando? ¿Estará durmiendo? ¿Estará fumando? ¿Estará bebiendo? ¿Seguirá sola o está saliendo?”.

Las dudas se disiparon cuando Bad Bunny fue invitado al programa de radio El Vacilón de la Mañana de Mega. Ante la directa pregunta: "¿Le dedicaste El clúb a Kendall?", el cantante respondió bromeando: "¡Apágale el micrófono!" Pero no logró evadir la siguiente interrogante: "¿Tu ex te ha roto el corazón?".

¿Qué dijo Bad Bunny sobre Kendall Jenner?

En ese momento, el intérprete decidió abrirse sobre el tema: "A mí me han roto el corazón muchas veces en la vida. Yo he roto corazones. Creo que todo el mundo ha pasado por desamores, por despecho. A mí siempre me ha gustado escribir sobre el amor y el despecho".

Bad Bunny continuó reflexionando sobre cómo la música lo ayuda a procesar sus emociones: "Tengo el privilegio de expresarme y desahogarme en las canciones. Eso me ayuda porque saco cosas de adentro". Cuando le preguntaron si alguna vez había llorado por amor, su respuesta fue clara: "¡Claro! ¿Quién no?". Sin embargo, también fue contundente al aclarar: "Yo no pego cuernos".

¿Planes de formar una familia?

El tema de las relaciones personales siguió en el aire cuando los conductores de El Vacilón de la Mañana quisieron saber si Bad Bunny planea formar una familia pronto, considerando que ya tiene 30 años. "Yo creo que cuando sea el momento. Hay muchas cosas que valen la pena, no solamente la familia", respondió.

El cantante explicó también que aún tiene metas por cumplir antes de dar ese paso: "Sin duda alguna va a pasar… Bueno, uno nunca sabe". También reveló que su madre ya no lo presiona con el tema, gracias a que uno de sus hermanos tuvo al primer nieto de la familia: "¡Me salvó!".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis