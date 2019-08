Meghan Markle y el príncipe Harry ya no son invitados a las fiestas de sus amigos. | Fuente: AFP

Meghan Markle y el príncipe Harry ya no son bienvenidos en las fiestas de sus amigos. Todo a raíz de sus muestras de cariño y porque rompen la etiqueta en las reuniones de la alta sociedad inglesa. De acuerdo al tabloide "Mail on Sunday", esta es la razón por la que a la pareja ya no la invitan a las cenas.

La duquesa de Sussex es la que, a propósito, quiere romper con la etiqueta de las reuniones que considera "exclusivas" y "tradicionales". En estas ocasiones, la exactriz se ha mostrado muy cariñosa con su esposo, algo que no es desaprobado por los amigos del príncipe.

Meghan Markle, además, no ha seguido las reglas sobre los asientos que deben ocupar los invitados. En las fiestas de la alta sociedad inglesa, las parejas no suelen sentarse juntas para evitar las muestras de afecto que puedan incomodar a los demás durante la comida.

Los duques de Sussex se olvidan de esta norma y se sientan juntos a pesar del pedido expreso del anfritrión por sentarse distanciados. Después de esta actitud, los amigos del príncipe han decidido dejar de invitarlos a sus cenas.

Esta no es la primera vez que la pareja rompe las etiquetas por sus muestras de afecto. Poco después de su matrimonio, un video de Meghan Markle se volvió viral cuando ella intentó coger la mano del príncipe Harry, en un evento de la realeza, pero él se negó por respeto a la reina Isabel II.

Mientras que el mes pasado, la duquesa fue criticada por usar jeans en el campeonato de Wimbledon para ver jugar a su amiga Serena Williams. Por este mismo motivo, ella no pudo ingresar al palco real.

En mayo pasado, Meghan Markle y el príncipe Harry se convirtieron en padres por primera vez. Ellos lo llamaron Archie Harrison Mountbatten-Windsor y se convirtió en el séptimo integrante de la familia real británica en la línea de sucesión al trono.