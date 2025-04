Melanie Hamrick confirma su compromiso con Mick Jagger: "Quizás algún día nos casemos, quizás no"

Libros que nos ayudan a elegir

‘Libros que nos ayudan a elegir’. ¿Cómo funciona el Congreso de la República? ¿Elegir un candidato es como comprar una refrigeradora? ¿Quién fue el último dictador? ¿Cuáles son los secretos de la señora K? las respuestas a estas y otras interrogantes en el especial de Patricia del Río con los periodistas y especialistas en temas electorales, Alfredo Torres, autor de ‘Elecciones y decepciones. Historia de una democracia en construcción (Planeta, 2020); Rolando Arellano, autor de ‘Votar y comprar. Cómo votar mejor usando nuestra experiencia de compra’ (Planeta, 2021); Mabel Huertas, coautora de ‘Señora K. Ni víctima, ni heroína’ (Página 11, Editorial Crisol, 2020); José Alejandro Godoy, autor de ‘El último dictador. Vida y gobierno de Alberto Fujimori’ (Sello Debate, Pengüin Random&House, 2021); y Martín Hidalgo, autor de ‘Congresopedia. Veinte años de un sistema parlamentario fallido’ (Planeta, 2021). Las canciones que visten el programa son ‘People have the power’, de Patty Smith; ‘Should I stay or should I go’, por The Cooltrane quartet; ‘You can’t always get what you want’, de The Rolling Stones; y ‘Abajo todos los presidentes del planeta’, de Los aldeanos.