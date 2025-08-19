Vuelve a la actuación: Milett Figueroa apareció como villana en telenovela 'Eres mi sangre'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milett Figueroa volvió a la actuación. La modelo peruana sorprendió a todos al aparecer en la telenovela Eres mi sangre el último lunes 18 de agosto. En efecto, Figueroa interpretó a una nueva villana en el mencionado programa de Del Barrio Producciones marcando así su retorno a la televisión a nivel nacional.

Fue en el capítulo 100 de la telenovela Eres mi sangre que Milett encarnó al personaje de Elizabeth Ramírez, la hermana de Tobías ‘Toro’ (Miguel Dávalos). Elizabeth aparece sorpresivamente, luego de varios años, ante su familiar pidiéndole que no lastime a la joven Brigitte (Brigitte Jouannet) a quien tiene de rehén.

En el capítulo, se ve al personaje de Milett bajando las escaleras pidiendo a su hermano que suelte a la joven, quien es amenazada con un arma. “Ya hablé con Leonardo. Suelta a la chica”, le dice. “Con él no se puede hablar”, recrimina su hermano a Elizabeth generando una gran tensión en la escena.

Al no tener una respuesta positiva, la villana saca un arma y apunta a su hermano Toro exigiéndole que baje el arma y deje a la chica.

“¡Suelta el arma!”, le grita el personaje de Milett a Tobías confesándole que conoció a Leonardo (Gonzalo Molina) teniendo un romance con él en el pasado, algo que dejó confundido a ‘Toro’. "Si no haces caso, nos matan a ti y a mí”, exclamó para luego despedirse de su hermano con un abrazo exigiéndole que huya de la policía.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli mantienen una relación amorosa desde el 2023. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre su nuevo personaje en Eres mi sangre?

Milett Figueroa se mostró contenta con su personaje de Elizabeth Ramírez. La modelo agradeció a la productora Michelle Alexander por la oportunidad de volver a la televisión.

“Estoy agradecida con Michelle. Estoy contenta de volver a Del Barrio con este personaje tan fuerte que es Elizabeth Ramírez. Nunca hice una villana, de una persona con tanto carácter y me encantó el personaje”, expresó en declaraciones para América espectáculos.

La exintegrante de Esto es guerra destacó al equipo de producción y a sus compañeros en la telenovela Eres mi sangre. “Todos los chicos son geniales”, sostuvo.

Del mismo modo, recordó que no grababa una escena desde la película española Vampiras: resurrección. “Son como cuatro años que pasaron. Después me fui a Argentina, así que hace dos años estoy en Argentina y volví para este proyecto y está buenísimo”, comentó.

Finalmente, Figueroa resaltó que sus cualidades y características se ajustaron bien con su personaje de antagonista en la telenovela.

“Nunca hice de villana. Es la primera vez que tengo un personaje así y me ha permitido jugar mucho, disfrutarlo. Me ha permitido sacarle el jugo. Yo estoy disfrutando porque puedo utilizar mi voz de pecho, también puedo sacar mi carácter que muy pocas personas lo conocen, pero está buenísimo sacarlo acá. Elizabeth es un personaje que está suave, pero ya la van a conocer”, acotó.

Milett Figueroa agradeció a Michelle Alexander por nuevo papel en Eres mi sangre. | Fuente: GV Producciones

Milett Figueroa confesó todo su amor por Marcelo Tinelli

Milett Figueroa confesó todo su amor por Marcelo Tinelli. La modelo peruana contó todos los detalles de su romance con el popular conductor argentino revelando los pormenores y contando cómo va su relación con Tinelli desde que se conocieron en el reality Bailando 2023 hasta el día de hoy.

La exchica reality tuvo una entrevista con La chola Chabuca (Ernesto Pimentel) donde reconfirmará que su relación con Tinelli está más fuerte que nunca a pesar de los rumores de distanciamiento en los programas de espectáculo en Argentina.

El programa mostró un enlace con el propio Marcelo Tinelli, quien no se guardó las ganas de exclamar sus sentimientos por la peruana. “Ella es mi novia, mi mujer. Te amo, amor: te amo, mi vida”, se le escuchó decir al empresario y exdirigente de futbol argentino.

Al escuchar la voz de Tinelli, Milett se mostró claramente emocionada confesando que se encuentra muy enamorada del presentador de televisión. “Así nunca me he enamorado en mi vida, nunca, nunca. Para mí es mi primer argentino”, expresó la actriz.