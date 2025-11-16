“Estoy asqueada”: Melissa Gilbert, estrella de 'La familia Ingalls', revive experiencia “impactante” que tuvo a los 15 años

Gilbert alzó la voz contra los recientes comentarios de Megyn Kelly sobre Jeffrey Epstein y recordó una experiencia propia que, vista desde la actualidad, considera perturbadora.

Melissa Gilbert, recordada por interpretar a Laura en la icónica serie La familia Ingalls, se pronunció en redes sociales tras las recientes declaraciones de la presentadora Megyn Kelly sobre Jeffrey Epstein, el fallecido empresario implicado en explotación sexual y tráfico de menores. A raíz de esta polémica, la actriz recordó un impactante episodio que vivió cuando era adolescente.

Gilbert, hoy de 61 años, se unió a la tendencia #IWasFifteen (“Yo tenía quince”), surgida luego de que Kelly cuestionara en su programa si Epstein podía ser considerado pedófilo, asegurando que solo le gustaban chicas adolescentes. La tendencia invita a mujeres de todo el mundo a compartir fotos de ellas a los 15 años para evidenciar lo problemático de ese argumento.

Durante la emisión del 12 de noviembre de The Megyn Kelly Show, la conductora afirmó que Epstein “le gustaba el tipo apenas legal”, y añadió: “Le gustaban las chicas de 15 años… Me doy cuenta de que es repugnante. No es una excusa, solo hechos”. Kelly incluso sugirió que “hay una diferencia entre una niña de 15 años y una de 5”, comentario que generó amplia indignación.

La respuesta de Melissa Gilbert

En un post de Instagram publicado el 15 de noviembre, Gilbert contó que, tras ver decenas de testimonios del hashtag, buscó fotos suyas a los 15 años. Entre los resultados, encontró imágenes de La familia Ingalls (Little House on the Prairie, en inglés) en las que aparece besando y abrazando a su interés romántico en la ficción, interpretado por Dean Butler, hoy de 69 años.

Gilbert compartió esas fotos junto a una imagen personal de la misma época. "Estoy asqueada", escribió. "La chica de vacaciones en Hawái con su familia es la misma a la que, en la serie, se le pedía que ‘se enamorara’ y besara a un hombre varios años mayor. Con los ojos de hoy, esto es impactante. No tengo más que decir: ‘Yo era una niña. Yo tenía quince’”.

La actriz expresó que tuvo la fortuna de estar rodeada de adultos responsables —entre ellos Michael Landon, director y protagonista de la serie—, quienes velaron por su integridad. “¿Se imaginan si no los hubiera tenido? Soy muy afortunada, más o menos. Muchas otras jóvenes no lo son”. Finalmente, dirigió un mensaje a Kelly: “Tienes que ser más cuidadosa con tus palabras”.

Melissa Gilbert vs. Megyn Kelly

Este no es el primer desencuentro entre ambas. En enero, Kelly criticó el reboot de La familia Ingalls anunciado por Netflix, asegurando en X (antes Twitter) que haría “su misión” arruinar la serie si la plataforma “la volvía woke”.

Gilbert respondió desde Threads: “Vuelve a ver la original. La televisión no se vuelve mucho más ‘woke’ de lo que fuimos nosotros. Abordamos racismo, adicción, nativismo, antisemitismo, misoginia, violación, abuso conyugal y cualquier otro tema ‘woke’ que se te ocurra”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis