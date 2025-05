Met Gala 2025: fecha, hora, cómo ver en vivo y todo sobre el evento más glamoroso del año

La Met Gala 2025 se celebra este lunes 5 de mayo en Nueva York. Conoce el horario, el código de vestimenta, los anfitriones, los posibles invitados y cómo seguir la alfombra roja en vivo.

La Met Gala 2025 ya está aquí y, como cada año, promete ser la noche más glamurosa de la moda. Este lunes 5 de mayo, las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se llenarán de celebridades del cine, la música, el deporte y el diseño, en un evento, a cargo de Anna Wintour y Vogue, que no solo celebra el estilo, sino que también tiene una causa solidaria.



Y es que más allá de los looks impactantes y las fotos virales, la gala tiene como objetivo recaudar fondos para el Costume Institute del Met, el ala del museo dedicada a la moda. Desde sus inicios, el evento ha recaudado más de 220 millones de dólares que han servido para conservar piezas históricas, montar exposiciones espectaculares y ampliar el archivo del instituto.

¿Por qué tanto alboroto? Porque la Met Gala no es solo una alfombra roja, es un show de creatividad, personalidad y diseño. Cada año, las estrellas interpretan una temática específica con sus atuendos, y el resultado suele ser un desfile único e inolvidable. ¿Ya estás listo para conocer todos los detalles y ver quién deslumbra este 2025?

¿Cuál es la temática de la Met Gala 2025?

La edición de este año se titula Superfine: Tailoring Black Style (“Superfino: Confeccionando el estilo negro”) y está inspirada en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity de Monica L. Miller. El concepto explora la relación entre poder, moda e identidad en la diáspora negra, especialmente a través de la sastrería de alta costura.

¿A qué hora ver la Met Gala y por dónde seguirla en vivo?

La alfombra roja comenzará a las 6 p. m. (hora del Este de EE.UU.), y podrás seguirla completamente en vivo a través del canal de YouTube y el sitio web oficial de Vogue. Esta será la cobertura en Latinoamérica:

Perú, Colombia y Ecuador: 5 p.m.

5 p.m. México: 4 p.m.

4 p.m. Chile y Venezuela: 6 p.m.

6 p.m. Argentina y Uruguay: 7 p.m.

7 p.m. España: medianoche del martes 6 de mayo



¿Quiénes asistirán a la Met Gala 2025?

Aunque la lista completa de invitados se mantiene en secreto, ya se han confirmado nombres como Pharrell Williams, Doechii, Simone Biles, Colman Domingo, Janelle Monáe, A$AP Rocky y Usher. El presidente de honor será LeBron James, por su influencia en el vínculo entre moda, deporte y entretenimiento.

Entre los posibles asistentes más esperados están Rihanna, quien nunca decepciona con sus looks; Beyoncé, Bad Bunny, Zendaya, Ariana Grande, Lady Gaga, Rosalía, Selena Gómez, Demi Moore, Naomi Campbell y, por supuesto, las hermanas Kardashian-Jenner.

¿Qué pasará después de la Met Gala 2025?

Luego de la alfombra roja, los invitados a la Met Gala 2025 disfrutan de una cena exclusiva dentro del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y visitan la nueva exposición de moda. El evento continúa con una fiesta privada en el Templo de Dendur, donde las estrellas celebran sin cámaras.

