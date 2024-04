Michael J. Fox, de 'Volver al futuro', optimista con los desafíos en su carrera: "La vida es buena"

Michael J. Fox, el icónico actor de la saga Back to the Future, o Volver al futuro, reflexionó sobre los desafíos que viene teniendo en su carrera profesional en los últimos meses. Asimismo, rescató los sucesos en su vida personal afirmando su optimismo tras enfrentar la enfermedad de Parkinson desde hace más de 30 años.

"Saben, mi hija también se va a casar (...) Están sucediendo cosas buenas y la vida es buena. Seguro que ha sido un buen año”, expresó el actor a People durante el evento de su fundación Michael J. Fox Foundation.

En ese sentido, el artista que interpreta al recordado Marty McFly mencionó "los desafíos físicos" que tuvo que pasar para cumplir con sus proyectos en el cine y la televisión.

"Muchos de los desafíos físicos estos días han sido diferentes, pero solo eso tenía muchas cosas. Tenía una película, un documental y muchas obligaciones (...) Muchas cosas han requerido mucho esfuerzo y entonces fue un año difícil, pero un buen año, en cada uno de los desafíos que surgieron", manifestó.

Cabe resaltar que Michael J. Fox ha venido trabajando en diversas películas (Doc Hollywood, For Love or Money, The American President) y series de televisión (Spin City, Scrubs, Boston Legal, The Good Wife) desde que fue diagnosticado con Parkinson, una enfermedad de trastorno degenerativo del sistema nervioso central, en 1990.

Michael J. Fox recibió un Oscar honorífico por su lucha contra el Parkinson el 2022. | Fuente: Instagram (realmikejfox)

Michael J. Fox destaca el apoyo de su esposa Tracy Pollan

En otro momento, Michael J. Fox, de 62 años, resaltó el apoyo que viene recibiendo por parte de su familia y, principalmente, de su esposa, Tracy Pollan, con quien lleva casado más de 35 años y con quienes tiene cuatro hijos: Sam, Esmé, Schuyler y Aquinnah.

"Con la ayuda de mi familia, con la ayuda de las personas con las que trabajo, he podido enfrentar esos desafíos e ir más allá y hacer cosas nuevas (...) Todo se trata de seguir teniendo nuevas experiencias, ya sean experiencias que nos impulsen hacia adelante", sostuvo.

Tanto el actor como su esposa llegaron juntos al evento benéfico realizado por el Mes de Concientización sobre el Parkinson. "Es interesante estar casado durante 35 años. Quiero decir, estuve casado durante 35 años y han sido los mejores 35 años de mi vida", acotó.

Michael J. Fox habló de su enfermedad de Parkinson en documental

Michael J. Fox se sinceró sobre su enfermedad de Parkinson en Still: una película sobre Michael J. Fox, documental de Apple TV+ dirigido por Davis Guggenheimque basado en la vida personal y artística del actor.

"Abusé del alcohol cuando, a los 29 años, me diagnosticaron párkinson (...) Procesé mi tristeza y depresión bebiendo demasiado, pero eso no podía ser. Busqué una nueva forma de ganar y sobrellevar la situación y con la ayuda de mi esposa Tracy Pollan lo conseguí. Ella no le abandonó en ningún momento", señaló en un avance del documental.

Del mismo modo, Fox añadió: "Claro que en la vida todo tiene su parte de estrés, de venirte abajo o de tristeza, pero me interesa buscar la parte divertida de las cosas, el humor es lo universalmente humano, y eso es muy poderoso".

