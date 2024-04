Kirsten Dunst dice que "fue un poco miserable" hacer la escena del icónico beso en 'Spider-Man'

Kirsten Dunst, la recordada actriz de Mary Jane Watson en la famosa trilogía de Spider-Man, se refirió a la icónica escena donde besa a su compañero de reparto Tobey Maguire en la primera película del superhéroe arácnido de Sam Raimi, quien se encargó de dirigir el memorable largometraje estrenado en mayo de 2002.

En una conversación en el programa The Jonathan Ross Show de ITV1, la actriz de 41 años dijo que no disfrutó el momento de romance con el popular ‘Hombre araña’ y que, por el contrario, fue “un poco miserable hacerlo” debido a las condiciones en el set.

“Recuerdo que Sam Raimi me dio un libro de besos famosos para inspirarme, pero también quería hacerlo especial, aunque fue un poco miserable hacerlo. Estaba lloviendo a cántaros, helado, Tobey Maguire no podía respirar, así que fue casi como si lo estuviera resucitando”, manifestó la también modelo estadounidense.

Cabe recordar que la escena de beso entre Mary Jean Watson y Peter Parker marcó un momento icónico en la historia de las películas de superhéroes. Spiderman salvó a la joven pelirroja de una banda de delincuentes. Luego, el superhéroe aparece colgado de una telaraña boca abajo lo que permite que Mary Jean le quite parte de su máscara para besarle en la boca.

La escena, que se hizo aún más romántica por el ambiente de lluvia, marcó uno de los sucesos más recordados por los fanáticos de Spider-Man. No obstante, Kirsten Dunst confirmó que hacerla no fue una buena experiencia para ella.

Kirsten Dunst no tuvo una buena experiencia en la escena del beso a Peter Parker en 'Spider-Man'. | Fuente: Sony Pictures

Kirsten Dunst contó que su hijo es fan de Spiderman

Kirsten Dunst reveló que su hijo, Ennis Howard Plemons, es fanático de Spider-Man. En una entrevista dada a la revista People, la también cantante mencionó que su hijo comenzó a ingresar al universo del superhéroe neoyorquino.

“Mi hijo está empezando a sumergirse en el mundo de Spider-Man. Él ve una serie de animación para niños”, contó la intérprete de películas como Jumanji, Triunfos robados, María Antonieta, entre otros filmes.

Dunst tiene dos hijos: Ennis Howard Plemons, de 5 años, y James Robert Plemons, de 2. La actriz tuvo a sus pequeños con su esposo, el actor Jesse Plemons, con quien protagonizó El poder del perro, largometraje que tuvo 12 nominaciones a los premios Oscar y que ganó a Mejor dirección.

Sam Raimi todavía no piensa en 'Spider-Man 4' con Tobey Maguire

Sam Raimi, director de la icónica trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire, decidió aclarar los rumores de una nueva secuela de la saga con el mencionado actor.

“Bueno, no he escuchado nada todavía. Leí sobre los rumores, pero no estoy trabajando en eso. Quiero decir, Marvel y Columbia Pictures están triunfando con las películas actuales de Spider-Man y no sé si volverán a recurrir a mí”, manifestó en una entrevista con CBR durante la WonderCon el último lunes.

Tobey Maguire es el primer actor que encarnó una película live-action de Spider-Man el 2002 junto con un destacado elenco conformado por Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco, Rosemary Harris y Alfred Molina.

“No he hablado con Tobey al respecto, pero tal vez Marvel sí lo ha hecho, o Columbia Pictures. Acabo de trabajar con Marvel en una película llamada Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Así que tengo una muy buena relación con ellos”, señaló Sam Raimi.

Kirsten Dunst y Tobey Maguire protagonizaron la primera trilogía live-action de 'Spider-Man'.Fuente: Sony Pictures

