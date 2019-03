"Los Simpson" retiró de circulación el episodio en el que Michael Jackson prestó su voz a la serie. | Fuente: Captura de YouTube / Fox

Tras la emisión del documental "Leaving Neverland", que explora dos acusaciones de abuso sexual a niños supuestamente cometidas por Michael Jackson, "Los Simpson" decidió retirar de circulación el episodio "Papá está loco", que contó con la voz del cantante.

El productor Al Jean habló sobre su elección, la cual estuvo vinculada a su convencimiento de que el 'Rey del Pop' usó el capítulo para atraer a menores. "Si ves el episodio [después de ver el documental], parece que fue usado por Michael Jackson para algo diferente a lo que pretendíamos. No era solo comedia para él, fue algo que se empleó como una herramienta. Creo firmemente eso, por ello me parece que retirarlo es lo apropiado", señaló al portal The Daily Beast.

El showrunner sintió que este capítulo de "Los Simpson" tenía un "falso propósito". "Creo que era parte de lo que utilizaba para atraer a menores. Realmente no lo sé, y debería ser cauteloso porque esto no es algo de lo que tenga constancia personalmente, pero es lo que creo. Y eso me pone muy triste", afirmó.

En el episodio, el personaje al que le presta su voz Michael Jackson (un hombre encerrado en un psiquiátrico que afirma ser el 'Rey del Pop') compone con Bart Simpson una canción por el cumpleaños de Lisa que incluye la frase "y tu primer beso de un niño...". El cantante escribió el tema, confirmó Al Jean.

Tras el documental "Leaving Neverland", el productor Al Jean considera que la participación de Jackson fue para "atraer a menores". | Fuente: Archivo

NO SE JUZGARÁ A INVITADOS

Retirar este capítulo de "Los Simpson" no significa que se repetirá y empezarán a hacer una caza de brujas respecto al buen o mal comportamiento que hayan tenido otras estrellas invitadas. "No creo en juzgar a cada invitado [...] Nadie es perfecto, pero este es el único episodio en el que hay un punto en el que la estrella invitada no solo hace su aparición cómica, algo de lo que no me di cuenta en ese momento", indicó.

El capítulo "Papá está loco" se estrenó en 1991 y es el primero de la tercera temporada de la familia Simpson. Jackson prestó su voz a un paciente del psiquiátrico donde encierran a Homero y se hacen amigos. Tras salir del hospital, llega a la casa de los Simpson y, junto a Bart, compone el tema "Happy Birthday Lisa" ("Feliz cumpleaños Lisa"), uno de los temas más memorables de la serie.

El documental "Leaving Neverland", que se estrenará en Latinoamérica el 16 y 17 de marzo, explora las acusaciones de James 'Jimmy' Safechuck y Wade Robson quienes señalan que Michael Jackson abusó de ellos cuando eran niños.