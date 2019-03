El director Dan Reed quiere hacer una continuación del documental "Leaving Neverland", sobre los supuestos abusos que cometió Michael Jackson. | Fuente: HBO

Dan Reed, director del polémico documental "Leaving Neverland", quiere continuar investigando sobre los juicios contra Michael Jackson. Él está interesado en el caso de Gavin Arvizo contra el 'Rey del Pop', entre 2004 y 2005, y que terminó con la inocencia del cantante.



Reed quiere hacer una secuela enfocada en Arvizo, quien denunció al músico por presuntos abusos sexuales, para ello sabe que necesitaría el apoyo del joven y de su familia.

"La película que, realmente, me gustaría hacer es sobre el juicio a Michael Jackson. Solo podría hacerla si la víctima y su familia participan [...] Me gustaría contar la historia de ese juicio. Creo que es fascinante, fue sorprendente que lo absolvieran", comentó el director de "Leaving Neverland" al portal The Film Stage.

Sin embargo, el entorno de Gavin Arvizo ha indicado que él no desea volver a hablar del 'Rey del Pop'. "Realmente no quiere volver a sacar ese tema en este momento. Solo quiere convertirse en un hombre y tener una familia, una carrera", explicó Louise Palanker, una amiga de la familia.

Justamente fue en el juicio de Arvizo contra Jackson cuando el bailarín Wade Robson, uno de los protagonistas del documental "Leaving Neverland", negó haber sido víctima de abuso sexual por parte del cantante.

La imagen de Michael Jackson podría cambiar para siempre tras el documental "Leaving Neverland". | Fuente: HBO

LOS FANS QUIEREN IR A JUICIO

Los seguidores de Michael Jackson han respondido y tres comunidades de fans denunciaron a Wade Robson y James Safechuck, quienes brindaron sus testimonios para "Leaving Neverland", por perjurio en Francia.

El abogado Emmanuel Ludot, encargado de la demanda, declaró que las intenciones de las supuestas víctimas son las de "dañar su memoria y de linchamiento público", de acuerdo a TV5 Monde.

Ludot llevó ante la justicia a Conrad Murray, el doctor personal de Michael Jackson que fue condenado por homicidio involuntario.

LA FAMILIA DE JACKSON RESPONDE

El documental "Leaving Neverland" se estrenó, en enero, en el Festival de Sundance. Los herederos de Jackson reaccionaron de inmediato. "Este -así llamado- 'documental' es otro refrito de acusaciones antiguas y desacreditadas (...). Es otra morbosa producción en un indignante y patético intento de aprovecharse y sacar partido de Michael Jackson", aseguraron en un comunicado.



¿QUÉ DICE EL DOCUMENTAL?

"Leaving Neverland" muestra los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, quienes aseguran que fueron víctimas de Michael Jackson cuando eran niños.

El documental describe un supuesto patrón por el que cantante entraba en contacto con niños, les ofrecía trabajar con él (en anuncios o conciertos, por ejemplo), se hacía su amigo íntimo, establecía una estrecha relación con sus familias, y, finalmente, cometía las presuntas agresiones sexuales.

Robson y Safechuck retratan, por un lado, un "cuento de hadas", con mansiones de ensueño y viajes de la mano de una de las personas más admiradas del mundo. Y, por el otro lado, relatan una escalofriante serie de presuntos abusos, que incluyen masturbaciones y penetraciones bajo presiones para que no contaran nada. (Con información de EFE)