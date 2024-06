"Mi familia es mi lugar especial": Ezio Oliva regresa al pop y abre su corazón sobre su matrimonio con Karen Schwarz

A pesar de haber incursionado con éxito en la salsa, la cumbia y el urbano, Ezio Oliva sentía nostalgia por el sonido que marcó sus inicios musicales hace casi dos décadas. Por ello, a sus 35 años, el cantante peruano regresa a sus raíces pop con la canción Lugar especial. Mientras trabaja en un nuevo disco, consolida su carrera en España y asegura que su familia está más unida que nunca.



A finales de mayo, Ezio lanzó el videoclip de su nuevo sencillo, una canción romántica y fresca con un buen rollo que nos recuerda al joven que conocimos con Ádammo en 2007. “Quisiera ser esa ciudad en la que elijas quedarte”, nos dice la canción, una frase que refleja a la perfección la etapa actual de su vida, marcada por el amor y la estabilidad.



“Hace tiempo que no defendía algo con la pasión con la que hoy defiendo el pop y me siento muy contento”, confiesa el cantante en una entrevista con RPP. “Tengo, además, la suerte de que esta nueva etapa viene de la mano con España, un nuevo lugar al que estoy ingresando, que me está dando una oportunidad,” agrega.



Si bien Ezio reconoce que la cumbia es el género más popular en Perú, y que el reggaeton “ocupa un lugar importante”, se mantiene seguro de su propuesta: "Estoy en un lugar que la gente extrañaba de mí y quiero seguir defendiendo mi sonido". “Este es un país súper tropical, cosa que me encanta, pero también hay un público muy grande de pop”, explica.

El cantante y compositor peruano Ezio Oliva formó parte de la desaparecida banda Ádammo.Fuente: Instagram: @eziooliva

¿Cuál es el Lugar especial de Ezio Oliva?

El videoclip de Lugar especial se encuentra disponible en YouTube. Fue dirigido por Elías Gómez y se grabó en diversas locaciones de Argentina. La canción fue compuesta por Ezio Oliva, Max Calvo, Mariana Melgar y Lorenzo Leto, y producida por Stefano Vieni.



Para Ezio, la canción habla más de una persona que de un espacio físico. “En este momento, estar en Lima con mi familia me hace muy feliz. Este es mi lugar especial. Todo lugar donde esté mi familia, la verdad, es un lugar especial para mí,” comentó.



Frente a los rumores sobre una posible crisis matrimonial, el cantante aclara: “Hay que tomar con pinzas lo que uno lee en redes sociales. Una foto, si no sabes los detalles, puede tener diferentes interpretaciones,”. Las especulaciones comenzaron cuando Ezio fue visto en un concierto en mayo sin Karen Schwarz, con quien lleva nueve años de matrimonio y tiene dos hijas.



“He salido solo durante los últimos cinco años, pero también salgo con mi familia. Solo que las fotos más atractivas suelen ser las que me muestran solo,” responde. “Viajo muchísimo y salgo aquí y en México o cualquier lado porque a Karen no le provoca, a la vez salgo con mi esposa. Sí, a mí me encanta salir, y Karen también ha contado que es más tranquila. A veces le provoca salir, a veces no".

Ezio Oliva inició su carrera como solista en 2015 con el lanzamiento de su primer sencillo 'Siempre has sido tú'. Además, es conocido por temas como 'El calendario' y 'Ven morena'.Fuente: Instagram: @eziooliva

¿Cómo está la relación de Ezio Oliva con Karen Schwarz?

"Por supuesto que también, como pareja, hemos tenido crisis", confiesa Ezio Oliva. Sin embargo, asegura que su relación se encuentra "mejor que nunca". "Estoy en un momento muy bueno, Karen está en un momento maravilloso además con su marca. Después de diez años en televisión, decidió concentrarse en su sueño y somos socios. Yo la apoyo, ella me apoya. La verdad estamos muy bien".



A pesar de sus planes para continuar en España, el cantante asegura que seguirá viviendo en Perú: "Aquí es donde quiero que crezcan mis hijas. Tengo mis negocios, mi familia, mis amigos, mi comida, mi desorden, mi tráfico. Estoy abriendo un camino muy lindo en España, que está empezando a dar frutos. Solo toca seguir subiendo a un avión, porque eso no va a parar," concluyó.

