Daniela Darcourt: "Lo único que ha hecho Sergio George es minimizar el trabajo de todos"

Después de que Sergio George insinuara que las vistas que tiene Daniela Darcourt en YouTube son "número comprados", la salsera peruana nominada a los Latin Grammy respondió a la polémica y resaltó que el productor musical solo busca minimizar el trabajo de sus compañeros que luchan por ganar un lugar en esta industria.

"Así como él ha mencionado en su entrevista, si vamos a hablar con verdades, hablemos con la verdad. Quien cogió el teléfono y me llamó, fue él. Me propuso muchas cosas de trabajo y, evidentemente, Sergio tiene una carrera de mucho tiempo, con muchos artistas y eso nadie se lo puede quitar porque lo ha trabajado él. Siento que se le ha dado mucha importancia a una persona que, en cada entrevista, lo único que ha hecho –o intentado hacer- es minimizar el trabajo de todos los jóvenes o talentos de un país. Eso me molesta", mencionó en El reventonazo de la Chola.

Por otro lado, Daniela Darcourt asegura que, muy aparte de mencionar su nombre, Sergio George habla de la mucha o poca industria que crece poco a poco en el Perú. "Y sí, nos falta muchísimo, pero si vas a venir a intentar darle una oportunidad a ese alguien que tú dices que se lo merece, dásela de corazón, y no la utilices para ganar titulares, para destruirla y luego volverla a levantar, para dejarla en stand by y luego volver como si no hubiera pasado nada", dijo en relación a Yahaira Plasencia y a otros colegas con los que trabajó, quienes "en su momento, también han confiado en él".

Asimismo, negó que el productor musical haya tenido que ver con su vínculo musical con Tito Nieves. “A mí, Tito me llamó solo, Sergio me llamó solo. Y el único momento donde hemos coincidido fue en la entrevista que me hizo Tito después de la primera llamada donde estaba él y su esposa. Ellos no se pelearon necesariamente por mí, ellos ya tenían sus cosas antes y lo he conversado con Tito", finalizó.

Daniela Darcourt es una cantante, compositora y bailarina peruana. Es catalogada por expertos como una de las mejores salseras del país.Fuente: @danieladarcourtoficial

Daniela Darcourt tuvo su primera nominación en los Latin Grammy

En noviembre del año pasado, Daniela Darcourt tuvo su primera participación en los Latin Grammy 2023, donde fue nominada a ‘Mejor álbum tropical’ con su álbum Catarsis. Sin embargo, el premio fue concedido al Grupo Niche y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia por su álbum Niche Sinfónico.

“Gracias familia Latin Grammy por el reconocimiento a mi esfuerzo y al de todo mi equipo. Gracias por dejar que Perú esté presente. Feliz, honrada y agradecida con la vida por permitirme estar aquí celebrando en grande que los sueños sí se hacen realidad”, escribió la cantante.

Aunque no se llevó el codiciado Latin Grammy, Daniela Darcourt hizo historia al convertirse en la primera peruana nominada en la mencionada categoría. En una entrevista con RPP en septiembre de ese año, expresó su orgullo y felicidad, resaltando la importancia de esta nominación en una categoría mayoritariamente dominada por hombres.

"Estoy muy orgullosa, muy feliz y sobre todo muy agradecida", afirmó. "Creo que las mujeres estamos ganando protagonismo diferente en la industria musical y en todo aspecto. Estar (nominada) con tanto grande, me dice mucho. Es el resultado de tanto esfuerzo, trabajo y sacrificio. No solamente mío, sino de todos", celebró.

