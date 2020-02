Macaulay Culkin asegura que Michael Jackson nunca abusó de él. | Fuente: Captura de pantalla

Macaulay Culkin conversó con la revista Esquire sobre uno de los temas más polémicos en los que se ha visto envuelto desde que era niño. Como se recuerda, la exestrella infantil mantuvo una relación amical con Michael Jackson y muchas veces se dijo que el cantante había abusado del actor.

Sin embargo, después de todos los rumores de que el protagonista de “Mi Pobre Angelito” sufrió algún tipo de abuso sexual, confesó al mencionado medio que eso nunca pasó:

"Voy a comenzar con la verdad: nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada. Y si tuviera algo de qué hablar, lo haría totalmente. Y a estas alturas no tengo motivo alguno para guardarme cualquier información al respecto. Pero no, nunca vi nada; él nunca hizo nada".

De acuerdo con la entrevista, la última vez que Macaulay Culkin vio al “Rey del Pop” fue en el 2005 cuando asistió al Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara donde ambos se cruzaron en el baño.

“Mejor no hablemos. No quiero influir en tu testimonio”, asegura el actor que le dijo Michael Jackson en tono de broma. Cuatro años después, se dio con la sorpresa de que su amigo había fallecido de un paro cardíaco.

Macaulay Culkin, quien estuvo nominado en los Globos de Oro, aseguró que ese tema ya está cerrado. Ahora se está enfocando en su podcast que tiene como nombre “Bunny Ears” y aseguró que espera con ansias convertirse en padre.

El artista se animó a decir que con su pareja, la actriz Brenda Song, “están practicando” ya que ambos desean formar una familia pronto: “Lo estamos resolviendo, haciendo que el tiempo funcione. Porque nada te excita más que cuando tu mujer entra en la habitación y dice: ‘Cariño, estoy ovulando’", dijo bromeando.

En otro momento de la entrevista, Macaulay Culkin sostuvo que no puede decir nada al sobre “Leaving Neverland”, documental de Netflix que narra las supuestas acusaciones de personas que fueron abusadas por Michael Jackson.

Con respecto a eso, el actor aseguró que no sufrió ningún tipo de tocamiento indebido por parte del intérprete de “Thriller” y que siempre fue su amigo porque le ayudó a sobrellevar la fama que lo alcanzó desde muy niño.