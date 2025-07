"Extrañaré a mi hermano antes que a la leyenda": hermana de Michael Madsen se despide del actor con sentido mensaje

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Virginia es la hermana menor del fallecido actor Michael Madsen. | Fuente: Instagram: @virginiamadsen

La actriz Virginia Madsen se encuentra de luto tras la muerte de su hermano, el también actor Michael Madsen, reconocido por sus papeles en cintas como Kill Bill y Reservoir Dogs. El actor falleció a los 67 años a causa de un aparente paro cardíaco, según confirmaron sus representantes.

Virginia, hermana menor de Michael, compartió una emotiva declaración a través de Variety, en la que lo describió como un hombre complejo y apasionado: “Era un trueno y un terciopelo. Travesura envuelta en ternura. Un poeta disfrazado de forajido”. La actriz recordó también su lado más humano y cariñoso, lejos de la figura pública: “No lloramos a un mito, sino a alguien de carne y hueso y un corazón feroz. Extrañaré al chico que era antes de la leyenda, extraño a mi hermano mayor”.

Los hermanos Madsen compartieron una cercana relación tanto personal como profesional, y a lo largo de los años se apoyaron mutuamente en sus carreras. Incluso llegaron a aparecer juntos en la comedia tipo falso documental Being Michael Madsen (2007), dirigida por Michael Mongillo.

Michael Madsen fue encontrado inconsciente en su hogar en Malibú la mañana del último jueves. Al momento de su fallecimiento, se encontraba trabajando en un nuevo libro titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, el cual actualmente está en proceso de edición.

Virginia concluyó su mensaje agradeciendo el apoyo recibido y señaló que más adelante compartirán detalles sobre cómo celebrarán la vida del actor. Por ahora, la familia pide privacidad y espacio para procesar su pérdida.

La última publicación de Michael Madsen antes de ser hallado sin vida

Meses antes de ser encontrado sin vida en su hogar de Malibú, Michael Madsen compartió una fotografía que hoy cobra un tono nostálgico, como el reflejo de un nuevo comienzo que nunca llegó.

El actor apareció en la portada de Hollywood Times, luciendo un sombrero de vaquero que evocaba a su emblemático personaje Budd.

En el pie de foto escribió: “Soy la nueva cara de @doncapa_cigars ¡Gracias a @hollywoodtimesmag por esta portada de revista!”.

Lo que en su momento parecía una publicación promocional más en su cuenta de Instagram, terminó siendo la última. Una imagen con fuerza y optimismo, que actualmente contrasta profundamente con la noticia que ha sacudido a Hollywood esta semana.