Murió Kenneth Colley, actor de 'Star Wars', debido a complicaciones derivadas de la COVID-19

Colley, quien interpretó al almirante Piett en El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, falleció en su casa, según comunicó su agente.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kenneth Colley, quien es recordado por darle vida al almirante Piett en Star Wars, murió a los 87 años tras tener complicaciones derivadas de la COVID-19 y una neumonía, de acuerdo con la declaración que dio su agente Julian Owen a The Independent.

“El actor fue ingresado tras una caída que le provocó una lesión en el brazo, pero contrajo COVID y su estado se agravó rápidamente. Falleció pacíficamente con amigos a su lado”, agregó.

Fanáticos de la saga de Star Wars compartieron sentidos mensajes en las redes sociales y destacaron su larga trayectoria artística. “Ken Colley fue uno de nuestros mejores actores de carácter, con una trayectoria que abarcó el teatro, el cine y la televisión”, se lee al final del comunicado.

Kenneth Colley y su papel en Star Wars

Colley fue una figura destacada en El Imperio Contraataca (1980) y El Retorno del Jedi (1983), interpretando al almirante Piett que comandaba la nave insignia de Darth Vader.

Además, repitió su papel cuando prestó su voz al personaje en la producción animada de Lego de 2012, Lego Star Wars: The Empire Strikes Out.

‘Star Wars’ actor Kenneth Colley dead at 87 after contracting COVID, pneumonia https://t.co/5D2LeKLlxC pic.twitter.com/TS1pB9C7Wp — New York Post (@nypost) July 3, 2025

¿Quién fue Kenneth Colley?

Colley nació el 7 de diciembre de 1937 en Manchester, Lancashire. Al principio de su carrera, apareció en episodios de Los rivales de Sherlock Holmes, Special Branch, The Sweeney y Pennies from Heaven.

En 1980, Colley se unió a la franquicia de Star Wars con su interpretación de uno de los oficiales imperiales de Darth Vader en El Imperio Contraataca y epitió el papel en El Retorno del Jedi, de 1983. Ambas películas fueron protagonizadas por leyendas de Hollywood como Mark Hamill, Harrison Ford, Billy Dee Williams y la fallecida Carrie Fisher.

También fue ampliamente conocido por sus papeles en múltiples películas de Ken Russell y por interpretar a Jesús en La vida de Brian de Monty Python de 1979. Otras películas en las que apareció incluyen Firefox, War and Remembrance, Measure for Measure, Return to Waterloo, The Whistle Blower, The Plot to Kill Hitler y The Rainbow. También dirigió la película de terror de 2007 Greetings, protagonizada por Kirsty Cox, Henry Dunn y Ben Shockley.

El actor ha interpretado a varios villanos en el cine y, lejos de parecerle incómodo o de sentirse encasillado, resaltó la grandeza de ponerse en la piel de ellos:

“Los villanos son más divertidos de interpretar, son los que te atrapan. Lo único que me frustra es cuando los retratan como figuras planas. Cuando interpretas a alguien malvado, debes encontrar algo bueno en él. Eso lo vuelve interesante. Uno quiere saber más de este uniforme”, dijo en una entrevista a Star Wars Insider.