Mick Jagger bailó 'Moves Like Jagger' y Maroon 5 reaccionó: "Es demasiado genial"

Moves Like Jagger es una canción de Maroon 5 que fue lanzada en 2010 como parte de su álbum Hands All Over y que tuvo como invitada especial a Christina Aguilera. Este tema sigue siendo uno de los más escuchados y ha llegado a los oídos de Mick Jagger, quien se mostró feliz bailando un tema que lleva su apellido.

El vocalista de los Rolling Stone se encontraba en un local donde Splash, la banda que amenizaba, tocó el tema en directo. El intérprete compartió en sus redes sociales cómo disfrutó de la música. "Se mueve como quién...", escribió en la publicación. La reacción de los fanáticos no se hizo esperar y dejaron sus comentarios.

"Imagina tener a Mick Jagger bailando casualmente entre la multitud para tu actuación", "¡Eres único, Mick, nunca habrá otro como tú, leyenda!", escribieron algunos en sus redes. Por otro lado, Adam Levine, líder de Maroon 5, reaccionó al baile de la leyenda del rock cuando visitó el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

"Es una de esas cosas que dices: 'Oh, ¿cómo es posible? ¿Lo que está sucediendo? Es extraño'. Nunca en mi vida quise ser más la banda que lo vivió en ese momento", le dijo al presentador. "Tan genial. Como la cosa más genial".

Mick Jagger también baila música latina

En septiembre de 2023, Mick Jagger apareció en un video viral en redes sociales donde aparece en medio de luces moviéndose al ritmo de la canción Pepas del cantante puertorriqueño Farruko. En el clip se ve al artista divirtiéndose junto a su pareja, Melanie Hamrick, de 36 años, y un grupo de personas que disfrutaban de la música saltando y cantando la letra de la popular canción de música urbana.

En el video se le ve con un traje azul marino de vestir. Por su parte, Melanie luce un vestido negro mientras disfruta de la canción al lado del cantante. "Mick Jagger, con 80 años, bailando y cantando tras una cirugía de corazón y yo tengo que sentarme en la cama para ponerme los calcetines", "Mick Jagger es como tú cuando suena una canción de Mick Jagger y no te sabes la letra", fueron algunos de los comentarios.

The Rolling Stones estreno nuevo disco

The Rolling Stones lanzó su nuevo álbum Hackney diamond el 20 de octubre de 2023. Este nuevo disco de la legendaria banda británica cuenta con sencillos hechos con la colaboración de artistas como Paul McCartney, Elton John, Lady Gaga y Stevie Wonder.

Del mismo modo, el primer sencillo, Angry, no solo presenta el regreso de la banda, sino que también establece el tono para el resto del disco. La agrupación, integrada por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, sorprendió al mundo al lanzar este sencillo en Londres, al mismo tiempo que anunciaron oficialmente el álbum.

Tras el lanzamiento de Hackney diamond realizarán una gira que abarcará desde abril hasta julio de este año. El tour, bautizado con el mismo nombre de su último álbum, dará inicio en Houston el 28 de abril y concluirá en Santa Clara, California, el 17 de julio, ofreciendo un total de 16 conciertos.

