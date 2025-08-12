Xiomy Kanashiro revela que paga sus salidas con Jefferson Farfán: "Siempre le invito"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Xiomy Kanashiro afirma que paga sus salidas con Jefferson Farfán. A cinco meses de confirmar su relación, la modelo y anfitriona peruana reveló que no tiene ningún problema en invitar “a cenar y al cine” a su actual pareja.

Fue durante el último episodio del podcast Doble Sentido cuando Xiomy fue consultada por Carlos Vílchez si alguna vez invitó a un amigo o pretendiente, algo que fue confirmado por la integrante de La casa de la comedia.

“Por supuesto que he invitado. A mi actual pareja (Jefferson Farfán) también siempre le invito. (Nosotros) vamos a cenar, vamos al cine. Algo que nos encanta”, comentó la exmiembro de Alma Bella.

Acto seguido, Vílchez le dijo a Kanashiro, en tono de broma, que la cuenta con Jefferson Farfán “debe ser cara” ya que el exfutbolista suele “comer caviar”. “¿Tú crees que no trabajo para no poder pagar?”, replicó Xiomy. “Yo sí lo pago, por compartir con mi pareja y salir de la rutina, yo sí pago para poder disfrutar con él”, acotó la comunicadora.

Por otro lado, Xiomy Kanashiro recordó que alguna vez le invitaron a almorzar y que cuando le trajeron la cuenta ella preguntó cuánto le correspondía pagar.

“A mí me dijeron: 'No te preocupes. Yo te invito'. Yo dije: ‘Ok, chévere’. Luego pedí cuánto es lo mío para ‘yapear’. En mi caso, mi madre siempre me inculcó de esa manera (de pagar mi propia cuenta)”, aseveró.

Actualmente, Jefferson Farfán mantiene una relación con Xiomy Kanashiro. | Fuente: Instagram

Xiomy Kanashiro descartó fijarse en Deyvis Orosco, Christian Domínguez y 'Chechito'

Xiomy Kanashiro aseguró que no se fijaría en Deyvis Orosco, Christian Domínguez y Sergio Romero, el cantante conocido como 'Chechito'.

La también presentadora de televisión negó que alguna vez pueda salir con los tres personajes mencionados, descartándolos como posibles “galanes” entre las alternativas que le salió durante un juego en su podcast ¿Ahora qué?

"Definitivamente, acá sí me mato. No hay forma. Me mato, me mato, me mato. Deyvis Orosco, Christian Domínguez y 'Chechito'. No hay forma. Te juro que no tendría [ningún romance] con ninguno. Ni con la luz apagada. Definitivamente, no es mi gusto”, comentó la modelo.

En ese sentido, Xiomy Kanashiro recalcó su gusto por “los morenos” en una clara alusión a su actual pareja Jefferson Farfán. “A mí me encantan los morenos”, resaltó.

En otro momento, Xiomy descartó fijarse en ‘Chechito’ con quien grabó un videoclip romántico de su tema Chica mentirosa. “No hay roche, yo le deseo lo mejor. Cada uno sabe lo que hace, pero yo, definitivamente, me mato. Ni muerta. No hay forma”, sostuvo.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro mostraron su viaje a Italia en sus redes sociales. | Fuente: Instagram (jefferson_farfan_oficial)

¿Xiomy Kanashiro tienes planes de boda con Jefferson Farfán?

Xiomy Kanashiro no descartó casarse con Jefferson Farfán. Fue en el podcast ¿Ahora qué? que la integrante de La casa de la comedia fue consultada sobre si tiene planes de boda con el exfutbolista de 40 años.

"No me hables de casamiento que ahora te haré la misma pregunta", señaló Kanashiro en tono jocoso con su compañero del podcast. Si bien no negó un posible matrimonio, la exintegrante de Alma Bella dejó claro que, por el momento, prefiere seguir disfrutando de su relación con 'La Foquita'. "Estamos yendo paso a pasito. Estamos yendo bien y muy felices. Eso es lo importante", precisó.

En otro momento, Jefferson Farfán se animó a hablar con Carlos Vílchez y Carloncho, los otros conductores del podcast ¿Ahora qué?, quienes le preguntaron al exdelantero de Alianza Lima si encontró el amor con Xiomy Kanashiro. "Me recontra tocó el amor. Ya los galácticos de Barranco Bar me perdieron. Ya hasta cambié de número", enfatizó Farfán.